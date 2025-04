VfB Stuttgart II: "Wir mussten ein paar Schreckmomente überstehen"

Vor knapp 20000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion machten die Gastgeber in der Anfangsphase direkt Druck. Der VfB konzentrierte allerdings konzentriert, ließ keine wirkliche Chance zu und überstand die anfängliche Druckphase des Waldhofs unbeschadet. Nach etwa 20 Minuten kam der VfB selbst dann auch besser ins Spiel und setzte offensive Akzente. Die erste Chance des Spiels datiert aus Minute 24, als die Direktabnahme von Mo Sankoh links am Tor vorbeiging.

In Minute 32 erspielten sich die Jungs aus Cannstatt dann die beste Chance der ersten Hälfte: Wahid Faghir legte überlegt raus auf den rechten Flügel, startete in den Strafraum durch und erhielt dort die Hereingabe von Jannik Hofmann, die SVW-Torhüter Jan Bartels allerdings parieren konnte. Auf der Gegenseite hatte der SVW in Minute 41 seine beste Gelegenheit, als Terrence Boyds Kopfball über das Tor ging. Nach einer verletzungsbedingten Auswechslung von Benny Boakye und einer Rudelbildung am Ende der ersten Hälfte ging es torlos in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Beginn. So wirklich gefährlich wurde es für VfB Torhüter Dennis Seimen zunächst allerdings nicht. Bei der besten Gelegenheit der Kurpfälzer in Minute 56 brachte Dominik Nothnagel noch ein Bein in die Schussbahn des Versuchs von Terrence Boyd. Danach blieb die Partie ausgeglichen, bis sie in der Schlussphase an Spannung und Torchancen gewann.

Erst drückte Mannheims Kennedy Okpala den Ball aus kurzer Distanz drüber, im direkten Gegenzug verfehlte Nicolas Sessa das Tor mit seinem Schuss aus 13 Metern nur ganz knapp. Drei Minuten später musste Mannheims Keeper Bartels eingreifen, um den Schuss von Laurin Ulrich noch um den Pfosten zu lenken. Auch in den Schlussminuten war der VfB näher dran am Siegtreffer als die Mannheimer. Mit der letzten Aktion des Spiels drang Jarzinho Malanga in den Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht, danach verzog Nicolas Sessa aus guter Position und vergab damit die letzte Chance der Partie.

Die Tore:

Keine! Es ist das erste 0:0 der U21 in dieser Saison.

Die Trainerstimme:

„Es war ein sehr intensives Spiel mit viel Brisanz. Mit der Elfmetersituation am Ende nach dem Foul an Jarzinho Malanga ist es für uns ein unglücklicher Ausgang. Zwar mussten wir ein paar Schreckmomente überstehen, haben aber insgesamt das Spiel kontrolliert, hatten ein leichtes Chancenplus und ein deutliches Plus an Spielanteilen. Ich bin stolz auf die Mentalität der Mannschaft. Trotz zweier verletzungsbedingter Wechsel und trotz des Drucks der Zuschauer sind wir standhaft geblieben und haben den Kopf oben behalten. Deshalb bin ich stolz auf das Geleistete, auch wenn wir uns nicht belohnen konnten. Das wollen wir nächste Woche gegen Aachen nachholen“, sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 14 Uhr ist Alemannia Aachen zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach.