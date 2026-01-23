VfB Stuttgart II: „Wir müssen zielstrebiger sein“

Nach dem Rückrundenauftakt am vergangenen Sonntag gegen den MSV Duisburg, den die U21 am Ende deutlich mit 0:4 verlor, geht der Blick auf das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt. Anpfiff im Audi-Sportpark ist am Samstag um 14 Uhr (live bei MAGENTA Sport). Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim Tabellen-13. könnte reibungsloser verlaufen, denn gleich auf sechs Spieler musste U21-Trainer Nico Willig in dieser Trainingswoche verzichten. Denn Florian Hellstern, Chris Olivier, Yanik Spalt, Lauri Penna, Max Herwerth und Mirza Catovic waren mit der Lizenzspielermannschaft beim UEFA Europa League-Spiel in Rom mit dabei.

„Das ist sicher nicht die optimale Vorbereitung auf ein Spiel, aber das gehört zu unserem Auftrag. Wir sollen die Jungs so vorbereiten, dass sie bereit sind, wenn sie gebraucht werden. Außerdem sind sie noch jung und konnten sicherlich viele Eindrücke sammeln. Wer dann in Ingolstadt von ihnen zur Verfügung steht, werde ich am Samstagmorgen sehen“, sagt Nico Willig. Zurückgreifen kann der U21-Coach auf Dominik Nothnagel. Der Kapitän musste gegen Duisburg mit einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig vom Feld, meldete sich aber einsatzbereit.