VfB Stuttgart II: „Wir müssen zielstrebiger sein“

U21-Trainer Nico Willig erwartet von seiner Mannschaft im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Samstag ein anderes Auftreten als zuletzt gegen Duisburg.
Nach dem Rückrundenauftakt am vergangenen Sonntag gegen den MSV Duisburg, den die U21 am Ende deutlich mit 0:4 verlor, geht der Blick auf das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt. Anpfiff im Audi-Sportpark ist am Samstag um 14 Uhr (live bei MAGENTA Sport). Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim Tabellen-13. könnte reibungsloser verlaufen, denn gleich auf sechs Spieler musste U21-Trainer Nico Willig in dieser Trainingswoche verzichten. Denn Florian Hellstern, Chris Olivier, Yanik Spalt, Lauri Penna, Max Herwerth und Mirza Catovic waren mit der Lizenzspielermannschaft beim UEFA Europa League-Spiel in Rom mit dabei.
„Das ist sicher nicht die optimale Vorbereitung auf ein Spiel, aber das gehört zu unserem Auftrag. Wir sollen die Jungs so vorbereiten, dass sie bereit sind, wenn sie gebraucht werden. Außerdem sind sie noch jung und konnten sicherlich viele Eindrücke sammeln. Wer dann in Ingolstadt von ihnen zur Verfügung steht, werde ich am Samstagmorgen sehen“, sagt Nico Willig. Zurückgreifen kann der U21-Coach auf Dominik Nothnagel. Der Kapitän musste gegen Duisburg mit einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig vom Feld, meldete sich aber einsatzbereit.
Drei Winterneuzugänge
Die Ingolstädter erwischten einen gelungenen Rückrundenstart, denn im bayerischen Derby bei Jahn Regensburg setzte sich die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann mit 3:0 durch. Mit dem Tor zum Endstand erzielte Marcel Costly seinen achten Saisontreffer und ist damit bester Torschütze der Schanzer. Zudem bereitete der offensive Mittelfeldspieler sieben weitere Tore vor. Um in der Offensive noch durchschlagskräftiger zu werden verpflichtete der FCI in der Winterpause mit Mason Toye (Sporting Kansas City) und Emilio Kehrer (ausgeliehen von Willem II Tilburg) zwei Stürmer. Mit Abwehrspieler Georgios Antzoulas (HJK Helsinki) feierte in Regensburg der dritte Winterneuzugang sein Debüt.
„Müssen zu mehr Torabschlüssen kommen“
„Ingolstadt ist von den Daten offensiv wie defensiv besser als sie in der Tabelle stehen. Sie spielen sehr körperbetont, sind aggressiv und intensiv in den Zweikämpfen und agieren sehr wuchtig mit vielen hohen Bällen in die Box“, sagt Nico Willig und fügt in Bezug auf den Sieg im Hinspiel an: „Das konnten wir im Hinspiel in der ersten Hälfte noch unterbinden, in der zweiten haben sie uns dann förmlich überrollt. Deshalb war es ein glückliches 2:1.“ So ist die Erwartungshaltung an seine Mannschaft klar: „Da müssen wir gewappnet sein, müssen versuchen unser Spiel über einen längeren Zeitraum durchzukriegen. Ähnlich wie am Sonntag, aber wir müssen zielstrebiger sein, zu mehr Torabschlüssen kommen und dürfen nicht den Faden in der zweiten Halbzeit verlieren.“
Faninfo: FC Ingolstadt - VfB Stuttgart U21 im Audi-Sportpark Ingolstadt