VfB Stuttgart II: "Wir haben unsere Schlüsse gezogen"

Nur drei Tage nach der 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue hat die U21 am Dienstagabend bereits die Chance, wieder zu punkten. In der 3. Liga steht nämlich eine Englische Woche an, in der die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler Viktoria Köln empfängt. Um 19 Uhr ist Anstoß in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Tickets im Onlineshop oder an der Tageskasse). „Wir haben das Spiel in Aue schnell aufgearbeitet und abgehakt. Es war eine absolut vermeidbare Niederlage. Dies unterstreicht einmal mehr, dass man in dieser Liga keine Sekunde unaufmerksam sein darf. Aue hatte zwei Torchancen und erzielte zwei Treffer. Wir haben unsere Schlüsse gezogen und wollen diese am Dienstagabend umsetzen“, sagt Trainer Markus Fiedler vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellensiebten aus der Domstadt.

Dieser gewann am vergangenen Samstag mit 3:1 gegen die SpVgg Unterhaching und hat 47 Punkte auf dem Konto. „Gegen Köln dürfen wir nicht unachtsam sein, denn sie verfügen über Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können. Uns erwartet ein richtig guter Gegner, der eine klare Spielidee verfolgt, der sehr offensiv- und spielstark ist“, ordnet der U21-Coach die Kölner ein. Verzichten muss Markus Fiedler am 32. Spieltag auf Jannik Hofmann, der in Aue in der Schlussphase die gelb-rote Karte gesehen hat. Zudem fehlen weiterhin Anrie Chase, Eliot Bujupi und David Tritschler.

Treffsicheres Sturmduo

Mit Lex Tiger Lobinger und Semih Güler verfügt die Viktoria über ein treffsicheres Sturm-Duo, das 27 Treffer auf seinem Konto vereint. Auffällig hierbei, dass Güler neun seiner 13 Tore als Einwechselspieler erzielte. Mit Said El Mala haben die Kölner einen U19-Nationalspieler in ihren Reihen, der nicht nur mit Max Herwerth und Jarzinho Malanga vor zwei Wochen mit der deutschen U19-Nationalmannschaft die Qualifikation zur Europameisterschaft geschafft hat, sondern in der 3. Liga neun Tore und fünf Assists auf seinem Konto stehen hat. Im Sommer kehrt der Außenbahnspieler ebenso wie sein ein Jahr älterer Bruder Malek wieder zu seinem Stammverein 1. FC Köln zurück.

Auf der Bank der Kölner sitzt mit Olaf Janßen ein Fußballlehrer, der auch schon beim VfB tätig war. In der Saison 2016/2017 war er Co-Trainer von Jos Luhukay und übernahm nach dessen Freistellung für zwei Spiele als Interimstrainer, die er beide gewann. Seit 1. Februar 2021 trainiert der 58-Jährige die Viktoria, am Ende der Saison wird Schluss sein. Mit Marian Wilhelm steht sein Nachfolger bereits fest. Der 36-Jährige ist seit dieser Saison Co-Trainer und war zuvor in unterschiedlichen Positionen im Nachwuchs der Viktoria tätig.