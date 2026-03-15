VfB Stuttgart II: "Wir haben es uns komplett verdient"

Im Duell der „Zweiten“ dominierte der VfB die erste Hälfte nahezu über die komplette Distanz und erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus. Allerdings war die Chancenverwertung das große Manko. Samuele Di Benedetto (7.), Mansour Ouro-Tagba (15.), Justin Diehl (17.), ein Beinahe-Eigentor von Kelven Frees (20.), Noah Darvich (26.) – alles gute Chancen, keine ging rein.

Die beste hatte Mansour Ouro-Tagba in Minute 35, als er nach Foul an Mirza Catovic zum Elfmeter antrat, allerdings an TSG-Keeper Petterson scheiterte. Erst gegen Ende der ersten Hälfte erspielte sich Hoffenheim erste gute Möglichkeiten, bei den Versuchen von Eduardo (41.) und Zeitler (45.) war aber stets VfB-Schlussmann Florian Hellstern zur Stelle. So ging es mit einem aus Gäste-Sicht schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel vereitelte Max Herwerth mit einer starken Grätsche eine gute Chance der TSG (49.), danach ergab sich wieder das gewohnte Bild der ersten Hälfte. Die Jungs aus Cannstatt dominierten die Partie, kombinierten sich immer wieder ansehnlich in den Strafraum, brachten den Ball aber nicht am starken TSG-Keeper Petterson vorbei.

In Minute 57 parierte der Torhüter gegen Ouro-Tagba, in Minute 84 blieb er gegen Chris Olivier Sieger. Gerade in der Schlussphase ähnelte die Partie einem Power Play im Handball. Als schon vieles auf ein torloses Remis hindeutete, stach Joker Kenny Freßle und traf zum umjubelten 1:0 (87.). Diesen Vorsprung brachte das Team von Trainer Nico Willig über die fünfminütige Nachspielzeit und feierte einen hochverdienten Sieg.

Das Tor:

87. Minute: Zwei Joker stechen! Abed Nankishi setzt sich am linken Flügel stark gegen drei Gegenspieler durch und bringt den Ball kurz vor der Grundlinie ins Zentrum, wo Kenny Freßle angerauscht kommt und ins leere Tor einschiebt.

Die Trainerstimme:

"Die Freude nach so einem Verlauf ist riesig, weil natürlich auch der Treffer kurz vor Schluss besondere Emotionen herstellt. Wir haben es uns komplett verdient, man kann glaube ich nicht verdienter gewinnen als heute. Wir haben uns mit Ball und gegen den Ball über das gesamte Spiel super verhalten. Auch die Nackenschläge, wie den verschossen Elfmeter, haben wir gut weggesteckt und mit guten Einwechslungen das Spiel auf unsere Seite gezogen", fasste U21-Trainer Nico Willig zusammen.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 14 Uhr gastiert die U21 beim Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05.