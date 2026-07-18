VfB Stuttgart II: "Wir haben das Spiel kontrolliert"

Das Team von Trainer Nico Willig gewinnt das Testspiel beim Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit 3:0. Oli Rölke, Jordan Majchrzak und Enis Redzepi treffen.
Drei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt in der 3. Liga hat die U21 gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd einen souveränen Testspiel-Erfolg eingefahren.
Die Partie vor etwa 450 Zuschauern benötigte keine lange Abtastphase. In Minute vier gaben die Gastgeber den ersten Schuss ab, den Torhüter Dominik Draband zur Ecke abwehrte. Keine zwei Minuten später traf Nicolas Sessa mit seinem Versuch nur den Pfosten. In der Folge spielte sich das Geschehen in erster Linie in der Hälfte der Gmünder ab, die wacker dagegenhielten. In Minute 23 war der Druck des VfB allerdings zu groß: Oli Rölke köpfte eine schöne Flanke von Antonijo Janjic aus kurzer Distanz ins Tor. Auch danach blieb der VfB am Drücker und erhöhte kurz vor der Pause: David Preu marschierte durch das Mittelfeld und bediente Jordan Majchrzak, der souverän zum 2:0 einschob (38.). Mit dieser 2:0-Führung ging es in die Pause.
In Durchgang zwei, in dem U21-Trainer Nico Willig sieben frische Spieler, darunter die U19-Jugendlichen Luca Berreth, Kian Speidel, Kolya Petrovskyi und Enis Redzepi, aufs Feld schickte, erspielte sich der VfB zwar nicht mehr ganz so viele gefährliche Aktionen, behielt aber stets die Kontrolle. Nach gut einer Stunde verzog Collin Schramm aus guter Position. In Minute 76 erhöhte Enis Redzepi nach guter Vorarbeit von Matthaios Tsigkas auf 3:0. Dies war gleichzeitig der Endstand eines aus VfB-Sicht souveränen Testspiels. Kommenden Samstag (14 Uhr) geht es in Jungingen gegen den Regionalligisten SSV Ulm weiter.
U21-Trainer Nico Willig: „Wir haben das Spiel kontrolliert und dabei viel Geduld an den Tag gelegt. Hinten haben wir kaum etwas zugelassen, das war für unsere heutige Zusammenstellung absolut in Ordnung. Wir dürfen das Resultat aber auch nicht zu hoch hängen, zumal wir in den letzten 30 Minuten quasi eine U19 auf dem Platz hatten.“