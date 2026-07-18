VfB Stuttgart II: "Wir haben das Spiel kontrolliert"

– Foto: Kevin Kieweg

Drei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt in der 3. Liga hat die U21 gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd einen souveränen Testspiel-Erfolg eingefahren.

Die Partie vor etwa 450 Zuschauern benötigte keine lange Abtastphase. In Minute vier gaben die Gastgeber den ersten Schuss ab, den Torhüter Dominik Draband zur Ecke abwehrte. Keine zwei Minuten später traf Nicolas Sessa mit seinem Versuch nur den Pfosten. In der Folge spielte sich das Geschehen in erster Linie in der Hälfte der Gmünder ab, die wacker dagegenhielten. In Minute 23 war der Druck des VfB allerdings zu groß: Oli Rölke köpfte eine schöne Flanke von Antonijo Janjic aus kurzer Distanz ins Tor. Auch danach blieb der VfB am Drücker und erhöhte kurz vor der Pause: David Preu marschierte durch das Mittelfeld und bediente Jordan Majchrzak, der souverän zum 2:0 einschob (38.). Mit dieser 2:0-Führung ging es in die Pause.