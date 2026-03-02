VfB Stuttgart II: "Wir haben aus diesem Spiel unsere Lehren gezogen"

Damit hat die Mannschaft von Trainer Nico Willig bereits drei Tage nach dem 0:2 bei Viktoria Köln die Chance, ihr Punktekonto zu erhöhen. Dies wird jedoch kein leichtes Unterfrangen, denn mit Energie Cottbus ist der Tabellenzweite der Kontrahent. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz steht mit 49 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter VfL Osnabrück und nur aufgrund des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei.

Lehrreiches Hinspiel

„Das Hinspiel war sehr lehrreich, da wir hoffnungslos unterlegen waren. Wir haben aus diesem Spiel unsere Lehren gezogen und konnten uns verbessern. Sie sind eine körperlich starke und gut organisierte Mannschaft, die mit hohem Tempo umschaltet. Zudem haben sie einen breit besetzten Kader, so können sie immer wieder einen Bundesligaspieler einwechseln“, sagt Nico Willig und spielte auf die 0:5-Niederlage aus dem Hinspiel an. „Sie werden sicherlich auf ein paar Positionen wechseln, aber dies, ohne einen Qualitätsabfall fürchten zu müssen, das spricht für sie. Für uns ist die Zielsetzung ein Stück weit, dass wir zeigen, dass wir weiter sind als im Hinspiel und diese Naivität nicht mehr haben. Und in diesem Spiel konkurrenzfähig sind und ihnen einen großen Kampf bieten.“

Cottbus 2026 noch ungeschlagen

Im Jahr 2026 sind die Lausitzer noch ungeschlagen, feierten drei Siege und spielten viermal unentschieden, wie am vergangenen Samstag im Spitzenspiel gegen den SC Verl, das torlos endete. Mit 51 Toren verfügt Energie über die zweitbeste Offensive der Liga. Erik Engelhardt ist mit 15 Treffern Cottbus bester Torschütze, gefolgt von Tolcay Cigerci mit zwölf Treffern und 13 Assists. Mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Tolga schloss sich ein international erfahrener Spieler dem FCE Anfang Februar an. Mit diesem Transfer werden die Ambitionen des FC Energie auf eine Rückkehr in die 2. Bundesliga nach dem Abstieg 2014 deutlich.