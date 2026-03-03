VfB Stuttgart II: "Wir haben alles investiert"

U21-Trainer Nico Willig veränderte seine Startelf im Vergleich zum 0:2 in Köln am Samstag auf drei Positionen: Groiß, Köhler und Penna kamen für Nothnagel, Penna und Sankoh rein. Vor 1600 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gehörte die Anfangsphase den Lausitzern, die viele Spielanteile hatten, den VfB nicht ins Spiel kommen ließen und immer wieder gefährlich nach vorne spielten.

Der erste Aufreger ereignete sich in Minute 22, als der Ball nach einem Schuss von Lucoqui im Stuttgarter Tor lag, das Tor allerdings wegen einer aktiven Abseitsposition von King Manu nicht zählte. Wenig später hatte Justin Butler die große Chance auf die Cottbuser Führung, schoss aus kurzer Distanz aber drüber (25.).

Dies war so etwas wie ein Weckruf für den VfB, der ab sofort besser ins Spiel kam. In Minute 27 prüfte Justin Diehl FCE-Keeper Marius Funk, in Minute 38 prüfte Nicolas Sessa Funk mit einem Fernschuss. Nach 45 kurzweiligen Minuten ging es torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte startete furios: Mansour Ouro-Tagba, der wie geplant für Justin Diehl in die Partie kam, hatte keine zwei Minuten nach Wiederbeginn die Führung auf dem Fuß, sein Lupfer über Funk hinweg geriet aber zu kurz, sodass der Ball auf der Linie noch geklärt werden konnte. Weitere drei Minuten später hatte der Joker dann aber sein Tor und brachte den VfB, der stark in die zweite Hälfte kam, nicht unverdient in Führung.

Cottbus reagierte mit einem Dreifachwechsel, der das Spiel auf die Seite der Gäste zog (57.). Keine zwei Minuten nach diesem Wechsel erzielte Tolcay Cigerci per Elfmeter den Ausgleich, zuvor war auf Handspiel gegen Samuele Di Benedetto entschieden worden. Weitere zwei Minuten später bewahrte Florian Hellstern seine Mannschaft mit einer klasse Fußabwehr gegen Justin Butler vor dem Rückstand (61.).

In Minute 63 war er dann aber machtlos, als Axel Borgmann den Führungstreffer für Energie erzielte. Der Sturmlauf der Gäste ging weiter, doch immer wieder stand ein herausragender Florian Hellstern im Weg. So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen und bot in der Nachspielzeit eine weitere strittige Szene, als ein Freistoß von Kenny Freßle gegen den Arm von Michelbrink prallte, ein möglicher Handelfmeter blieb dem VfB allerdings verwehrt.

So musste sich das Team von Trainer Nico Willig trotz eines großen Kampfes gegen einen starken Gegner mit 1:2 geschlagen geben.

Die Tore:

50. Minute: Chris Olivier tankt sich stark bis zur Grundlinie durch und bringt den Ball flach vor das Tor. Dort kann FCE-Keeper Marius Funk die Kugel nicht festhalten, sondern lässt den Ball vor die Füße von Mansour Ouro-Tagba klatschen, der aus drei Metern einschiebt.

59. Minute: Tolcay Cigerci tritt aus elf Metern an, verzögert dabei seinen Anlauf stark. Dadurch lässt er Florian Hellstern ins Leere springen und in die verwaiste linke Ecke einschieben.

63. Minute: Tolcay Cigerci wird rechts im Strafraum in die Tiefe geschickt und bringt den Ball ins Zentrum, wo Axel Borgmann aus kurzer Distanz zum 1:2 trifft.

Die Trainerstimme:

„Cottbus hat verdient gewonnen und war heute eine sehr gute Mannschaft. Wir waren aber dabei, haben gut Paroli geboten und gehen sogar verdient mit 1:0 in Führung. Cottbus hatte aber ein paar Jungs auf der Bank, die uns das Leben in der zweiten Hälfte schwer gemacht haben. Mit der Art und Weise und mit dem Kampf bin ich sehr einverstanden. Wir haben alles investiert, das macht mich zufrieden und auch ein bisschen stolz“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag ist die U21 beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr.