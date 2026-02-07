VfB Stuttgart II: "Wir haben aber auch leiden können"

Vor 4.500 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach erwischten die Gäste aus München den besseren Start. Die erste Chance des Spiels gehörte Kevin Volland, dessen Schuss ans Außennetz ging (6.). In Minute 16 lag der Ball im VfB-Tor, Schütze Sigurd Haugen stand allerdings bei seinem Abschluss im Abseits, sodass der Treffer keine Anerkennung fand. Danach kam der VfB besser in die Partie und schlug in Minute 20 direkt mit seiner ersten großen Chance zu, als Noah Darvich das 1:0 besorgte.

Nur zwei Minuten später ergab sich die große Chance auf das 2:0, als Justin Diehl frei vor TSV-Keeper Dähne auftauchte, sein Querpass zu Mansour Ouro-Tagba war dann aber zu ungenau, sodass kein Abschluss zustande kam. Weitere vier Zeigerumdrehungen später machte Diehl seinen Fehlpass allerdings wieder gut, als er zum 2:0 nachlegte (26.). In Minute 31 schrammte Noah Darvich nur hauchzart am Doppelpack vorbei, als sein Flachschuss nur ganz knapp am Pfosten vorbeistrich. Auf der Gegenseite hatte der VfB Glück, als der Versuch von Sigurd Haugen ebenfalls knapp am Tor vorbeiging (38.). Mit dem verdienten 2:0 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Florian Hellstern konnte sich in Minute 49 auszeichnen, als er den Schuss von Kevin Volland aus kurzer Distanz mit einem Blitzreflex über die Latte lenkte. Die Jungen Wilden überstanden die anfängliche Druckphase der Löwen und übernahmen anschließend, ähnlich wie in Hälfte eins, wieder das Kommando. In Minute 65 lenkte 1860-Keeper Dähne einen Schuss von Noah Darvich zur Ecke, sieben Minuten später parierte er auch den Fernschuss von Lauri Penna (72.). In einer umkämpften und hektischen Schlussphase verkürzten die Münchener in Minute 85 durch Sigurd Haugen, kamen im Anschluss aber zu keiner klaren Chance auf den Ausgleich. So erkämpfte sich die U21 nach zuvor drei Niederlagen einen wichtigen und verdienten 2:1-Heimsieg gegen den TSV 1860.

Die Tore:

20. Minute: Der VfB kontert gut von hinten nach vorne. Mansour Ouro-Tagba behauptet den Ball auf der linken Seite und legt zu Justin Diehl rechts raus. Dieser leitet direkt ins Zentrum zu Noah Darvich, der aus 13 Metern flach in die linke Ecke trifft.

26. Minute: Nach einem Einwurf der Löwen erobert der VfB den Ball. Noah Darvich findet Justin Diehl mit einem tiefen Ball in der Schnittstelle, der Flügelstürmer spitzelt dann den Ball an Dähne vorbei ins Tor.

85. Minute: Florian Hellstern kann den Flachschuss von Steinkötter noch abwehren, den Abstauber legt Danhof aber in die Mitte, wo Sigurd Haugen zum Anschluss trifft.

Die Trainerstimme:

„Wir haben heute viele Phasen des Spiels gut abgedeckt. Ab der 11. Minute haben wir gut gespielt, das 2:0 zur Pause war total verdient. Wir haben aber auch leiden können, haben gekämpft, Kopfbälle gewonnen, zweite Bälle erobert, aber auch weiterhin Chancen herausgespielt. Es war eine in vielen Dingen reife Leistung gegen einen unangenehmen Gegner“, lobte U21-Trainer Nico Willig seine Mannschaft.

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 14 Uhr ist die U21 beim 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion zu Gast.