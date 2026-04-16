VfB Stuttgart II: "Wir benötigen mehr Ballsicherheit"

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Volles Programm für die Mannschaften des VfB Stuttgart. Das U19-Team von Trainer Tobias Rathgeb empfängt am morgigen Freitag um 19 Uhr den SSV Ulm auf Platz 1. Die U17 reist am Samstag zum Tabellenzweiten nach Augsburg und die U21 beschließt am Sonntag im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue den Spieltag.

U21: Heimspiel gegen Aue Am Sonntag steht der 34. Spieltag in der 3. Liga für die U21 des VfB Stuttgart an. Um 16:30 Uhr ist der FC Erzgebirge Aue in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zu Gast (Tickets an der Tageskasse, im VfB-Onlineshop). Mit vier Punkten ist die Mannschaft von Trainer Nico Willig aus der Englischen Woche herausgekommen und könnte mit einem Sieg den Klassenverbleib endgültig fix machen.

Mit Erzgebirge Aue kommt der Tabellenvorletzte in die Fautenhau, Nico Willig sagt zu den Veilchen: „Sie verteidigen kompakt, operieren mit langen Bällen und sind bei Standards und langen Einwürfen gefährlich. So haben sie sich auch einen Punkt gegen Verl erkämpft.“ Am vergangenen Samstag holte die Mannschaft des Trainer-Duos Khvicha Shubitidze und Enrico Kern, die vor zwei Spielen von Christoph Dabrowski übernahmen, beim 1:1 gegen Verl einen Punkt. Auch im Spiel bei Jahn Regensburg waren sie beim 0:1 das bessere Team. „Mit Marcel Bär haben sie einen sehr guten Spieler, der aber lange verletzt ausgefallen ist“, so Nico Willig über Aues besten Torschützen mit sieben Treffern in 15 Spielen. Verzichten muss der VfB-Coach auch am Sonntag auf die angeschlagenen Mirza Catovic (Sprunggelenk) und Lauri Penna (Hüftbeuger), dafür kehren nach ihren Sperren Christopher Olivier und Mansour Ouro-Tagba zurück. „Wir wollen zielstrebig und mit Tempo nach vorne spielen, im Gegenpressing aktiv und in der Restverteidigung aufmerksam sein. Wir benötigen mehr Ballsicherheit, um Lücken zu finden und keine Lücken zu bieten“, so Nico Willig weiter.

U19: Freitagabend gegen Ulm Zwei Spieltage stehen in der Hauptrunde der DFB-U19 Nachwuchsliga noch aus. Drei Teams sind bereits sicher fürs Achtelfinale qualifiziert und die drei anderen Mannschaften kämpfen um den letzten verbleibenden Platz. Mit sieben Punkten sind der VfB, der SSV Ulm und der Hamburger SV punktgleich. Am Freitagabend, um 19 Uhr, kommt es auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum zum direkten Duell mit dem SSV Ulm (Tickets im VfB-Onlineshop und an der Tageskasse). Für die U19 bietet sich nach der bitteren Last-Minute-Niederlage am Samstag in Hamburg die Möglichkeit auf die nächsten drei Punkte. Aber das Team von Trainer Tobias Rathgeb ist vom Hinspiel gewarnt, das der vom ehemaligen VfB-Spieler Timo Wenzel trainierte SSV Ulm mit 4:2 gewann. Trainer Tobias Rathgeb ist vor der Begegnung positiv gestimmt: „Wir haben in Hamburg eine Reaktion auf das Spiel gegen Bochum gezeigt und bis zur 93. Minute ein richtig gutes Spiel gemacht. Doch dann haben wir in zwei Minuten den Sieg hergeschenkt. Jetzt ist ein bisschen mehr Druck auf dem Spiel, aber es geht darum, zu gewinnen. Es hat sich an unserer Herangehensweise nichts geändert, auch wenn die Niederlage ganz bitter war.“ Im Vergleich zur Vorwoche kann der U19-Coach wieder auf Tuncay Durna zurückgreifen, der in Hamburg krank fehlte und wieder fit ist.