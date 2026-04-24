VfB Stuttgart II will ersten Matchball für den Klassenerhalt versenken

Zum Abschluss des 35. Spieltags in der 3. Liga treffen der TSV Havelse und die U21 am Sonntag aufeinander. Gespielt wird um 19:30 Uhr im Eilenriedestadion in Hannover (zu den Tickets für VfB-Fans). Schaut man auf die Tabelle, dann könnten an diesem Abend zwei Entscheidungen fallen. Der TSV Havelse könnte als Absteiger feststehen und die U21 mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig sicher haben. Mit Blick auf die Rückrundentabelle hat der Aufsteiger aus Niedersachsen mit 16 Punkten zwei Zähler mehr geholt als die U21. „Wir wollen in der Rückrundentabelle klettern und haben noch zwei Möglichkeiten, um den ersten Auswärtssieg in der Rückrunde zu holen, das wollen wir in Havelse umsetzen“, gibt Trainer Nico Willig die Marschroute vor.

Prüfungen für Spalt und Herwerth

Dabei wird der U21-Coach auf Yanik Spalt und Max Herwerth verzichten, die am Montagmorgen beim Abitur gefordert sind, sowie Lauri Penna, der weiterhin mit Problemen am Hüftbeuger zu kämpfen hat. Im Tor wird erstmals Jerik von der Felsen stehen. „Diesen Einsatz hat sich Jerik verdient, er gibt im Training immer Gas. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn“, so Nico Willig, der zum TSV Havelse sagt: „Sie kämpfen um ihre letzte Chance, sind in der Rückrunde sehr heimstark, haben für einige Überraschungen gesorgt und viele Punkte geholt. Es erwartet uns eine schwierige Aufgabe, bei einem Gegner, der die letzte Chance aufrechterhalten will. Das heißt für uns, dass es ein intensives und hitziges Spiel werden wird und wir voll dagegenhalten müssen und ein top Spiel abliefern müssen, um diesen Auswärtssieg zu holen.“