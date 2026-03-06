VfB Stuttgart II: "Wieder mehr unsere Stärken auf den Platz bekommen" In der 3. Liga tritt der VfB-Nachwuchs beim SV Wehen Wiesbaden an. von vfb · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die U21 tritt am Samstagnachmittag beim SV Wehen Wiesbaden an, die U17 empfängt den FC Augsburg und die U19 misst sich am Sonntag mit dem 1. FC Köln.

U21: Auswärts in Wiesbaden Die U21 ist am 28. Spieltag der 3. Liga auswärts gefordert. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Nico Willig beim SV Wehen Wiesbaden an. Anpfiff in der Brita‑Arena ist um 14 Uhr (live bei MAGENTA Sport). Die Wehener stehen mit 44 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, haben aber lediglich vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Umso ärgerlicher ist die Niederlage am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken (0:2) für die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning, der seit Anfang November das Traineramt beim SVWW innehat (13 Spiele, acht Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen). Auch die U21 verlor am Dienstagabend gegen Energie Cottbus mit 1:2, agierte gegen den Tabellenzweiten aber auf Augenhöhe. „Wir wissen, wo die Stärken von Wiesbaden liegen. Gleichzeitig wollen und müssen wir wieder mehr unsere Stärken auf den Platz bekommen und kollektiv besser verteidigen“, sagt Trainer Nico Willig vor der Partie. Verzichten muss er auf Innenverteidiger Max Herwerth, der am Dienstagabend seine fünfte gelbe Karte sah und somit gesperrt fehlt.

U19: Tabellenführer Köln zu Gast Für die U19 steht am Sonntag um 12:30 Uhr der fünfte Spieltag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga an. Zu Gast auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum ist der 1. FC Köln (Tickets im VfB-Onlineshop, an der Tageskasse oder live auf Youtube). Die Kölner, amtierender Deutscher Meister, führen die Gruppe mit zehn Punkten an. Der VfB steht mit vier Punkten auf Platz drei. In der vergangenen Saison scheiterte der VfB im Achtelfinale gegen den 1. FC Köln nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 nach Verlängerung. Trainer Tobias Rathgeb blickt zurück: „Es war ein herausragendes Jugendspiel von zwei Topmannschaften. Nach unserem jüngsten 2:4 beim SSV Ulm 1846 Fußball sind die Jungs heiß, wollen noch zusätzlich etwas gutmachen. Wir benötigen gegen eine so starke Mannschaft einen sehr guten Tag, müssen defensiv stabil stehen. Wir sind eine Mannschaft, die offensive Lösungen sucht, bevorzugen das Spiel mit dem Ball, wollen mutig nach vorne spielen.“