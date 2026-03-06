VfB Stuttgart II: "Wieder mehr unsere Stärken auf den Platz bekommen"

Die U21 tritt am Samstagnachmittag beim SV Wehen Wiesbaden an, die U17 empfängt den FC Augsburg und die U19 misst sich am Sonntag mit dem 1. FC Köln.
U21: Auswärts in Wiesbaden
Die U21 ist am 28. Spieltag der 3. Liga auswärts gefordert. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Nico Willig beim SV Wehen Wiesbaden an. Anpfiff in der Brita‑Arena ist um 14 Uhr (live bei MAGENTA Sport). Die Wehener stehen mit 44 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, haben aber lediglich vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Umso ärgerlicher ist die Niederlage am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken (0:2) für die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning, der seit Anfang November das Traineramt beim SVWW innehat (13 Spiele, acht Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen). Auch die U21 verlor am Dienstagabend gegen Energie Cottbus mit 1:2, agierte gegen den Tabellenzweiten aber auf Augenhöhe. „Wir wissen, wo die Stärken von Wiesbaden liegen. Gleichzeitig wollen und müssen wir wieder mehr unsere Stärken auf den Platz bekommen und kollektiv besser verteidigen“, sagt Trainer Nico Willig vor der Partie. Verzichten muss er auf Innenverteidiger Max Herwerth, der am Dienstagabend seine fünfte gelbe Karte sah und somit gesperrt fehlt.
U19: Tabellenführer Köln zu Gast
Für die U19 steht am Sonntag um 12:30 Uhr der fünfte Spieltag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga an. Zu Gast auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum ist der 1. FC Köln (Tickets im VfB-Onlineshop, an der Tageskasse oder live auf Youtube). Die Kölner, amtierender Deutscher Meister, führen die Gruppe mit zehn Punkten an. Der VfB steht mit vier Punkten auf Platz drei. In der vergangenen Saison scheiterte der VfB im Achtelfinale gegen den 1. FC Köln nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 nach Verlängerung. Trainer Tobias Rathgeb blickt zurück: „Es war ein herausragendes Jugendspiel von zwei Topmannschaften. Nach unserem jüngsten 2:4 beim SSV Ulm 1846 Fußball sind die Jungs heiß, wollen noch zusätzlich etwas gutmachen. Wir benötigen gegen eine so starke Mannschaft einen sehr guten Tag, müssen defensiv stabil stehen. Wir sind eine Mannschaft, die offensive Lösungen sucht, bevorzugen das Spiel mit dem Ball, wollen mutig nach vorne spielen.“
U17: Spitzenspiel gegen Augsburg
Für die U17 kommt es am Samstag zum ersten Spitzenspiel in Liga A. Um 13 Uhr beginnt auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Augsburg. Die Fuggerstädter sind mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ebenfalls ohne Niederlage in die Hauptrunde gestartet und liegen mit acht Zählern zwei hinter dem VfB. Ihr bester Torschütze ist Fabio Ebner mit bereits 17 Treffern in der laufenden Spielzeit. In der Vorrunde verlor der FCA nur zwei von 14 Partien und qualifizierte sich als Sieger von Vorrundengruppe D vor der TSG Hoffenheim für Liga A. Im Dezember trafen der VfB und der FCA in einem Testspiel aufeinander, das der VfB mit 3:1 gewann. „Damals wussten wir noch nicht, dass wir in der Hauptrunde aufeinandertreffen würden“, sagt U17-Trainer Daniel Jungwirth. „Damals haben wir gesehen, dass es eine starke Mannschaft ist, die eine Menge mitbringt. Es wird eine schwere Aufgabe, wir müssen hungrig auf den Erfolg sein und unseren Plan durchziehen.“