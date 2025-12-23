VfB Stuttgart II: Wann startet die Vorbereitung und was liegt da an?

Nach dem Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim VfL Osnabrück heißt es für die Jungs der U21 durchschnaufen und Kräfte sammeln. Allerdings nur 13 Tage, denn am 3. Januar bittet Trainer Nico Willig seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit im Jahr 2026. Einen Tag später macht sich der Tross dann bereits auf ins Trainingslager.

Bis zum 11. Januar wird für eine Woche im türkischen Manavgat trainiert. Dort steht zum Abschluss auch das einzige Testspiel der Vorbereitung an. Am Samstag, 10. Januar, um 15 Uhr Ortszeit, trifft die U21 auf den rumänischen Erstligisten und Tabellenführer Universitatea Craiova. Craiova verpasste in der UEFA Conference League nur ganz knapp den Einzug in die Playoffs. In der Gruppenphase wurde der 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 bezwungen.

Einen Tag danach reist die U21 wieder nach Stuttgart, um sich noch eine Woche am VfB-Clubzentrum auf den Rückrundenauftakt der 3. Liga vorzubereiten. Am Sonntag, 18. Januar, empfängt der VfB um 13.30 Uhr den MSV Duisburg in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Tickets im VfB-Onlineshop).

So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:

1. FC Energie Cottbus 19 11-3-5 42:33 36

2. SC Verl 19 9-8-2 44:26 35

3. MSV Duisburg (Auf) 19 9-7-3 32:22 34

4. Rot-Weiss Essen 19 9-7-3 36:30 34

5. F.C. Hansa Rostock 19 8-8-3 31:19 32

6. VfL Osnabrück 19 9-5-5 26:21 32

7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 19 9-4-6 40:27 31

8. TSV 1860 München 19 9-3-7 29:29 30

9. SV Waldhof Mannheim 19 9-2-8 32:31 29

10. VfB Stuttgart II 19 8-5-6 26:26 29

11. SV Wehen Wiesbaden 19 8-4-7 25:23 28

12. Viktoria Köln 19 8-3-8 28:25 27

13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 19 7-3-9 28:29 24

14. FC Ingolstadt 04 19 5-7-7 32:30 22

15. 1. FC Saarbrücken 19 5-7-7 29:31 22

16. FC Erzgebirge Aue 19 5-7-7 23:28 22

17. Alemannia Aachen 19 6-3-10 28:34 21

18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 19 5-1-13 26:44 16

19. TSV Havelse (Auf) 19 2-7-10 25:40 13

20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 19 2-0-17 16:50 6