VfB Stuttgart II vor Heimspiel: "Die Qual der Wahl"

Nach dem spielfreien Wochenende hat die U21 am Samstag um 14 Uhr den SC Verl zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Tickets an der Tageskasse oder im VfB-Onlineshop ). Die Gäste aus Ostwestfalen sind in der jungen Drittliga-Saison noch ungeschlagen. Sowohl beim SV Waldhof Mannheim als auch gegen den SV Wehen Wiesbaden stand es nach 90 Minuten 2:2. Die Mannschaft von Tobias Strobl, der im Sommer das Traineramt von Alexander Ende (jetzt Preußen Münster) übernahm, trat auch in dieser Saison wieder sehr spielstark auf. „Verl verfolgt einen sehr spielerischen Ansatz, ähnlich zu unserer Spielanlage, sie sind aber reifer und weiter. Das wird spannend sein zu sehen, wer sich durchsetzt“, sagt U21-Trainer Nico Willig zum letztjährigen Tabellensiebten. An allen vier bisherigen Treffern des SC war Berkan Taz beteiligt – drei erzielte er selbst und einen legte er auf. Nicht nur für Nico Willig ist der 26-Jährige „ein Unterschiedsspieler in der Liga.“ Wie schon gegen Ingolstadt muss der U21-Coach auf Abdenego Nankishi verzichten, der mit Adduktorenproblemen ausfällt. Ansonsten fehlen nur der langzeitverletzte Thomas Kastanaras und der sich noch im Aufbau befindende Nuha Jatta. „Es ist zu spüren, dass wir wieder einen Konkurrenzkampf haben. Das erhöht die Intensität und Qualität des Trainings. Damit habe ich ein Stück weit die Qual der Wahl, es wird auch Härtefälle geben“, so Nico Willig beim Blick auf seine Mannschaft.

U19: Nächste Chance auf drei Punkte

Zum Abschluss der englischen Woche ist die U19 am Sonntag beim 1. FC Nürnberg gefordert. Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr, das Spiel wird vom DFB live gestreamt. Am vergangenen Mittwoch musste sich die U19 dem FC Ingolstadt mit 2:3 geschlagen geben, doch Trainer Tobias Rathgeb gibt sich kämpferisch: „Diese Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn. Wir freuen uns, dass wir schnell wieder spielen, es wird eine gute Herausforderung für uns in Nürnberg. Wir müssen eine bessere Leistung auf den Platz bringen, denn wir waren mit dem Ball nicht präzise genug.“ Der FCN gewann sein Spiel am Mittwoch in Regensburg in letzter Minute mit 3:2 und hat nach drei Spielen, wie der VfB, sechs Punkte auf der Habenseite.

U17: Testspiel gegen Unterhaching

Am vergangenen Mittwoch absolvierte die U17 bereits ein Testspiel. Am VfB-Clubzentrum gewann das Team von Trainer Daniel Jungwirth gegen Racing Straßburg mit 3:1. Die Tore erzielten Malik Mosrati, Enrico Wiehle und Ali Aydin, die Franzosen kamen kurz vor dem Abpfiff zum Ehrentreffer. Am Samstag testet die U17 um 13 Uhr auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum gegen die SpVgg Unterhaching. Der Auftakt in die DFB-U17-Nachwuchsliga erfolgt am Samstag, 30. August, mit einem Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers.