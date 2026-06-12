VfB Stuttgart II verpflichtet Torjäger aus der Regionalliga Nordost

– Foto: Kerstin Kellner

Der 21-jährige Stürmer kommt von Hertha BSC, für die er in der vergangenen Saison zwölf Tore in der Regionalliga Nordost erzielte.

U21-Trainer Nico Willig kann beim Trainingsauftakt mit Oliver Rölke einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der Stürmer trug die vergangenen zehn Jahre das Trikot von Hertha BSC und wird ab der kommenden Saison im Trikot mit dem roten Brustring in der 3. Liga auf Torejagd gehen. Über die Ablösemodalitäten für den 21-Jährigen vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Bereits mit elf Jahren kam Oliver Rölke in die Akademie von Hertha BSC und durchlief sämtliche Nachwuchsteams. Mit 20 Treffern in 18 Pflichtspielen für die U19 sorgte der Mittelstürmer in der Saison 2023/2024 für Aufsehen. In den beiden vergangenen Spielzeiten kam der 1,92 Meter große Angreifer zu 62 Einsätzen für Herthas U23 in der Regionalliga Nordost. Dabei gelangen ihm 22 Tore, zudem legte er vier Treffer auf.