VfB Stuttgart II verpflichtet Außenbahnspieler aus der Bundesliga

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Der Kader der U21 nimmt weiter Konturen an. Mit David Preu kommt ein Außenbahnspieler vom 1. FC Union Berlin. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der 21-Jährige schaffte bei den Köpenikern den Sprung aus der eigenen Jugend, für die er seit 2019 auflief, ins Bundesligateam. Dort kam er zum Ende der Saison 2024/2025 auch zu fünf Einsätzen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit gehörte der gebürtige Münchener zwar weiterhin zum Bundesligakader und stand mehrfach im Spieltagskader, zu weiteren Einsätzen kam er aber nicht. In der Saison 2023/2024 war der Rechtsfuß für eine Saison an den VfR Aalen ausgeliehen und spielte 30 Mal in der Regionalliga Südwest. Bei der U21 wird der flexibel einsetzbare Rechtsfuß mit der Rückennummer 37 in der 3. Liga auflaufen.