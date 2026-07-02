VfB Stuttgart II verpflichtet Außenbahnspieler aus der Bundesliga

Der 21-Jährige wechselt vom 1. FC Union Berlin zum VfB Stuttgart und verstärkt die U21 in der 3. Liga. Der Außenbahnspieler hat bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt.
Der Kader der U21 nimmt weiter Konturen an. Mit David Preu kommt ein Außenbahnspieler vom 1. FC Union Berlin. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
Der 21-Jährige schaffte bei den Köpenikern den Sprung aus der eigenen Jugend, für die er seit 2019 auflief, ins Bundesligateam. Dort kam er zum Ende der Saison 2024/2025 auch zu fünf Einsätzen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit gehörte der gebürtige Münchener zwar weiterhin zum Bundesligakader und stand mehrfach im Spieltagskader, zu weiteren Einsätzen kam er aber nicht. In der Saison 2023/2024 war der Rechtsfuß für eine Saison an den VfR Aalen ausgeliehen und spielte 30 Mal in der Regionalliga Südwest. Bei der U21 wird der flexibel einsetzbare Rechtsfuß mit der Rückennummer 37 in der 3. Liga auflaufen.
Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Mit David haben wir einen schnellen, auf den Außenpositionen flexibel einsetzbaren Spieler für unsere U21 gewinnen können, der seine Stärken nach unserer Auffassung insbesondere auf den Außenverteidigerpositionen links und rechts ausspielen kann. David ist technisch gut ausgebildet und überzeugt durch ein hohes Laufpensum, Dynamik im Umschaltspiel sowie eine intensive Arbeit gegen den Ball und hat bereits Wettkampferfahrung im Herrenfußball in der Regionalliga und in der Bundesliga sammeln können. Wir freuen uns, dass sich David für den VfB Stuttgart entschieden hat und sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn und für uns der richtige ist."
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VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II), Tim van der Leij (RKC Waalwijk), Julian Bock (FC Luzern), Peter Reinhardt (FV Illertissen), David Preu (1. FC Union Berlin)
Abgänge: Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao), Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig), Deli Hajdini (SG Sonnenhof Großaspach), Tino Kaufmann (FC-Astoria Walldorf), Paulo Fritschi (SC Freiburg II), Noah Darvich (SV 07 Elversberg)