VfB Stuttgart II verlängert mit seinem Stürmer

__________________________________________________________________________________________________

David Tritschler bleibt dem VfB erhalten. Der Mittelstürmer hat seinen Vertrag verlängert und wird in der kommenden Spielzeit in seine dritte Saison bei der U21 gehen. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige verletzungsbedingt lediglich auf acht Einsätze und eine Vorarbeit in der 3. Liga. Eine Verletzung am Knie hat ihn nahezu die gesamte Rückrunde zum Zusehen gezwungen. Nun ist er auf dem Weg zur Rückkehr auf den Platz und ins Mannschaftstraining, das am kommenden Montag startet.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „David war bei uns in seinem ersten Drittliga-Jahr auf dem Weg zu regelmäßiger Spielzeit, bevor ihn Verletzungen aus dem Gefecht genommen haben. Wir glauben, dass er sich in der neuen Spielzeit zurückkämpfen und seine Chancen nutzen wird, weil er ein sehr willensstarker, körperlich robuster Stürmer mit starker Bindung zur Mannschaft ist.“

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________