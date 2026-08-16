VfB Stuttgart II: "Und trotzdem war die Mentalität da"

Drei Neue brachte Nico Willig im Vergleich zum Auftaktsieg in Hannover gegen den TSV Havelse beim ersten Heimspiel der neuen Saison. Gegen Viktoria Köln ersetzten Yanik Spalt, Antonijo Janjic und Jordan Majchrzak Dominik Nothnagel, Veit Stange und Lauri Penna, die allesamt zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Doch Köln blieb im Abschluss gefährlicher. Ein direkter Freistoß von Alexander Prokopenko verfehlte nach 17 Minuten das Ziel nur knapp. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gingen die Gäste dann aber doch durch ein unglückliches Eigentor von Max Herwerth noch in Führung. Doch die Antwort der U21 ließ nicht lange auf sich warten. Jordan Majchrzak und Oliver Rölke boten sich noch vor dem Pausenpfiff Möglichkeiten zu egalisieren, allerdings blieben beide VfB-Spieler glücklos, sodass es mit einem 0:1 in die Kabinen ging.

Die Partie begann munter: Die Gäste hatten bereits nach zwei Minuten in Person von David Otto eine gute Gelegenheit, doch Jerik von der Felsen war gegen den Ex-Heidenheimer genauso glänzend auf der Hut wie wenig später gegen den durchgebrochenen Niklas Castelle. Jordan Majchrzak versuchte es auf der Gegenseite aus der Distanz, doch Viktoria-Keeper Arne Schulz parierte sicher. Der VfB kam nach gut zehn Minuten etwas besser ins Spiel und hatte fortan mehr Kontrolle.

Mirza Catovic ersetzte in Durchgang zwei Yanik Spalt im zentralen Mittelfeld und die U21 erhöhte von Beginn an die Schlagzahl. Resultat war der Ausgleich nach 50 Minuten durch Oliver Rölke. Doch der Jubel auf VfB-Seite dauerte nicht allzu lange. Nur drei Minuten später wurde Alexander Prokopenko nicht energisch genug attackierte, was der Rechtsfuß mit einem satten Distanzschuss ins rechte obere Eck zum 1:2 nutzte.

Nach einer Stunde brachte Nico Willig mit Dominik Nothnagel und Ertugrul Yigit zwei frische Kräfte. Das Duo stand kaum auf dem Platz, als das dritte Kölner Tor durch David Otto fallen sollte. Trotz dieses neuerlichen Nackenschlages blieb die U21 im Spiel und hatte durch Nico Sessa Mitte des zweiten Durchgangs eine gute Chance, wieder näher heranzukommen, aber Arne Schulz parierte gut. Mit Kian Speidel feierte in der Schlussviertelstunde ein weiterer U19-Junior aus dem NLZ derweil sein Debüt in der 3. Liga. Die Gäste kontrollierten in der Schlussphase über weite Strecken das Geschehen und ließen nicht mehr viel zu, so dass es letztlich beim 1:3 blieb.

Die Tore:

45.+1. Minute: Im Laufduell mit Niklas Swider klärte Maximilian Herwerth etwas unglücklich und beförderte die Kugel über den verdutzten Jerik von der Felsen hinweg zum 0:1 ins eigene Tor.

50. Minute: Eine Flanke von Jarzinho Malanga landete im Zentrum bei Oliver Rölke, der sich handlungsschneller als sein Gegenspieler zeigte und zum 1:1 ausgleichen konnte.

53. Minute: Alexander Prokopenko zog von der linken Seite ins Zentrum und traf sehenswert ins rechte obere Toreck zum 1:2. Jerik van der Felsen konnte gegen den satten Schuss nichts ausrichten.

61. Minute: Ein tiefer Ball von Swider fand auf der rechten Seite Yannick Tonye, der die Kugel am herausstürzenden Jerik van der Felsen vorbei zu David Otto passte. Der Mittelstürmer musste anschließend nur noch einschieben.

Die Trainerstimme:

„Wir haben sehr, sehr viel reingehauen und haben heute gegen eine richtig gute Viktoria-Mannschaft gespielt. Aus meiner Sicht liegen wir unglücklich 0:1 zurück, aber doch auch verdient, wenn man die Chancen der ersten Halbzeit sieht. Dass wir uns ins Spiel zurückgekämpft haben, war auch eine Willensleistung. Ich fand den Start in die zweite Halbzeit gut, dann kamen Traumtor und Doppelschlag und das hat uns Energie genommen. Trotzdem haben wir es immer weiter versucht. Wir hatten heute sehr viele müde Spieler auf dem Platz, das hat man gemerkt. Und trotzdem war die Mentalität da, gegen diese gute Mannschaft zu arbeiten und das fand ich gut“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht aufgrund der ersten Runde des DFB-Pokals eine für die U21 spielfreie Woche an. Am Freitag, 28. August, eröffnet das Willig-Team mit einem Gastspiel in Düsseldorf den 3. Spieltag der 3. Liga. Spielbeginn in der Merkur-Spiel-Arena gegen die gastgebende Fortuna ist um 19 Uhr.