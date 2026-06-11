VfB Stuttgart II: Trainingsauftakt, Testspiele und Turnier

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Für die Spieler und Trainer der U21 endet am Montag, 22. Juni die Sommerpause. Fünf Wochen liegt dann das letzte Spiel in der 3. Liga zurück. Mit den obligatorischen Leistungstests starten die Jungs von Trainer Nico Willig in die siebenwöchige Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Erstmals mit dem Ball am Fuß sind die U21-Spieler am Mittwoch, 24. Juni, um 11 Uhr zu sehen. Nur drei Tage später steht das erste Vorbereitungsspiel gegen den FC Augsburg II an. Am darauffolgenden Wochenende tritt die Mannschaft mit dem roten Brustring beim Bitzer-Cup in Ergenzingen an. Im Halbfinale trifft der VfB auf den Oberligisten SSV Reutlingen. Im anderen Halbfinale duellieren sich der TuS Ergenzingen und der SC Freiburg II. Von Dienstag an bereitet sich die U21 dann im Trainingslager im österreichischen Bludenz weiter vor. Den Abschluss bildet das Turnier am Sonntag in Balingen. Beim Mey Generalbau Cup sind neben dem Gastgeber TSG Balingen die SG Sonnenhof Großaspach und der FC 08 Villingen mit dabei. An den folgenden drei Samstagen stehen die Testspiele gegen Normannia Gmünd, den SSV Ulm sowie den FC-Astoria Walldorf an. Um Punkte in der 3. Liga geht es für die Willig-Elf dann erstmals am 8. oder 9. August.

Die Termine in der Übersicht: