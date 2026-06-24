VfB Stuttgart II startet mit elf neuen Gesichtern in die Vorbereitung

Zwei Tage schwitzten die Spieler der U21 bereits bei den Kraft- und Leistungstests, am heutigen Mittwoch versammelte Trainer Nico Willig erstmals seine Spieler auf dem Rasen um sich. Über 90 Minuten dauerte die erste Trainingseinheit für die 21 Feldspieler sowie drei Torhüter und nicht nur der U21-Coach war hinterher froh, im Schatten zu sein. Er sagte zum Auftakt: „Es ist klar, dass jeder Bock hat, wieder auf den Platz zu gehen, in der neuen Gruppe zusammen Fußball zu spielen. Es war eine Energie da, es war ein cooles erstes Training nach fast fünf Wochen Pause. Es sind ein paar neue und ein paar junge Spieler dabei, die hochgerückt sind. Es ist ein neuer Mix und wir freuen uns, das zusammenzuführen.“

Mit dabei waren die Neuzugänge Veit Stange (Borussia Mönchengladbach), Oliver Rölke (Hertha BSC) und Julian Bock (FC Luzern) sowie Tim van der Leij (RKC Waalwijk). Von der U19 sind Antonijo Janjic, Tuncay Durna, Tom Samtos und Matthaios Tsigkas aufgerückt. Zudem absolvieren Collin Schramm, Neno Zezelj und Ertugrul Yigit die Vorbereitung mit der U21, sind aber alle noch für die U19 spielberechtigt. Mit Eliyas Strasner stellt sich in dieser Woche ein Probespieler vor. Der 21-jährige Linksverteidiger wurde bei Hertha BSC ausgebildet und kam 65 Mal in der Regionalliga Nordost für die „alte Dame“ zum Einsatz. Er wird auch im ersten Vorbereitungsspiel am Samstag zum Einsatz kommen. Da trifft die U21 in Weilheim/Teck auf den FC Augsburg II.

Sechs Spieler nicht mit dabei