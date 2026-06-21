VfB Stuttgart II: Stammkraft wechselt in die 2. Bundesliga

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Der VfB Stuttgart II aus der 3. Liga verliert Samuele Di Benedetto an Eintracht Braunschweig. Der 20-jährige deutsch-italienische Mittelfeldspieler wechselt in die 2. Bundesliga und verlässt den VfB nach mehreren Jahren im Nachwuchs- und Reserveteam. Für Di Benedetto ist es der nächste Schritt nach zwei vollen Drittliga-Spielzeiten.

Di Benedetto kam in den vergangenen beiden Spielzeiten regelmäßig für den VfB Stuttgart II in der 3. Liga zum Einsatz. In der Saison 2024/25 absolvierte er 31 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. In der anschließenden Spielzeit 2025/26 folgten 34 Einsätze und ein Assist. Damit sammelte der Mittelfeldspieler in jungen Jahren bereits umfangreiche Erfahrung im Profibereich unterhalb der 2. Bundesliga.

Zuvor war Di Benedetto mit der zweiten Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest aktiv. In der Saison 2023/24 kam er dort auf 17 Spiele. Auch im Bundesliga-Kader der Stuttgarter wurde er geführt und absolvierte in der Spielzeit 2023/24 einen Einsatz für die erste Mannschaft. Ausgebildet wurde er über mehrere Jahre im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart. Dort spielte er unter anderem in der U19-Bundesliga Süd/Südwest sowie in der U17-Bundesliga Süd/Südwest. In der U19 gelangen ihm in 13 Spielen zwei Tore, in der U17-Bundesliga zuvor vier Treffer in 18 Partien.