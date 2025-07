VfB Stuttgart II: Spieltage 3 bis 9 angesetzt

Zum Auswärtsspiel bei den Münchner Löwen reist das Team von Nico Willig am Samstag, 30. August (Anpfiff 14 Uhr). Nach der Länderspielpause empfängt der VfB am Samstag, 13. September um 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken. Nur vier Tage später ist die U21 beim SV Waldhof Mannheim gefordert (Mittwoch, 17. September, 19 Uhr). Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert Viktoria Köln in der WIRmachenDruck Arena (Samstag, 20. September, 14 Uhr). Am Freitag, 26. September geht es für die U21 ab 19 Uhr beim FC Energie Cottbus um Punkte und zum Monatsabschluss ist der SV Wehen Wiesbaden am Dienstag, 30. September um 19 Uhr in Aspach zu Gast.

So sieht die Hinrunde des VfB Stuttgart II aus:

1. Spieltag

📅 Sa, 02.08.2025 – 16:30 Uhr

MSV Duisburg – VfB Stuttgart U21

2. Spieltag

📅 So, 10.08.2025 – 19:30 Uhr

VfB Stuttgart U21 – FC Ingolstadt

3. Spieltag

📅 Sa, 23.08.2025 – 14:00 Uhr

VfB Stuttgart U21 – SC Verl

4. Spieltag

📅 Sa, 30.08.2025 – 14:00 Uhr

TSV 1860 München – VfB Stuttgart U21

5. Spieltag

📅 Sa, 13.09.2025 – 14:00 Uhr

VfB Stuttgart U21 – 1. FC Saarbrücken

6. Spieltag

📅 Mi, 17.09.2025 – 19:00 Uhr

SV Waldhof Mannheim – VfB Stuttgart U21

7. Spieltag

📅 Sa, 20.09.2025 – 14:00 Uhr

VfB Stuttgart U21 – FC Viktoria Köln

8. Spieltag

📅 Fr, 26.09.2025 – 19:00 Uhr

FC Energie Cottbus – VfB Stuttgart U21

9. Spieltag

📅 Di, 30.09.2025 – 19:00 Uhr

VfB Stuttgart U21 – SV Wehen Wiesbaden

10. Spieltag

📅 03.–05.10.2025

TSG Hoffenheim II – VfB Stuttgart U21

11. Spieltag

📅 17.–19.10.2025

VfB Stuttgart U21 – FC Schweinfurt 05

12. Spieltag

📅 24.–26.10.2025

SSV Jahn Regensburg – VfB Stuttgart U21

13. Spieltag

📅 31.10.–02.11.2025

SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart U21

14. Spieltag

📅 07.–09.11.2025

VfB Stuttgart U21 – Alemannia Aachen

15. Spieltag

📅 21.–23.11.2025

FC Erzgebirge Aue – VfB Stuttgart U21

16. Spieltag

📅 28.–30.11.2025

VfB Stuttgart U21 – TSV Havelse

17. Spieltag

📅 05.–07.12.2025

Rot-Weiss Essen – VfB Stuttgart U21

18. Spieltag

📅 12.–14.12.2025

VfB Stuttgart U21 – F.C. Hansa Rostock

19. Spieltag

📅 19.–21.12.2025

VfL Osnabrück – VfB Stuttgart U21