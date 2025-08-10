VfB Stuttgart II: "Solche Spiele kosten Nerven"

Mit drei Neuzugängen im Kader – Tim Köhler, Mansour Ouro-Tagba und Jordan Majchrzak nahmen allesamt vorerst auf der Bank Platz – und zwei Änderungen in der Startelf gegenüber der Vorwoche (Alex Groiß und Lauri Penna für Max Herwerth und Abed Nakishi - ging der VfB den Heim-Auftakt gegen den FC Ingolstadt in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach an.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm das Team von Trainer Nico Willig mit einem auffälligen Nicolas Sessa immer mehr die Kontrolle über die Partie. Dabei schnürten die Jungs aus Cannstatt die Schanzer immer mehr in deren eigener Hälfte ein und kamen über jenen Nicolas Sessa auch zu den ersten guten Chancen der Partie (18., 21. Minute).

In Minute 27 folgte die verdiente Führung für den VfB durch Mo Sankoh (siehe: Die Tore), ehe nur drei Minuten später Efe Korkut mit seinem ersten Drittliga-Tor das 2:0 nachlegte. Bis zur Pause kontrollierten die Jungs mit dem Brustring das Geschehen weiterhin souverän und nahmen den Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Kabine.

Dieser hielt nach Wiederbeginn allerdings nicht lange: Keine zwei Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, als Ingolstadt durch Mads Borchers zum 1:2-Anschlusstreffer kam. In der Folge war es eine offene Partie, in der der VfB in Person von Mo Sankoh die große Chance auf das 3:1 liegen ließ (60.).

Auf der Gegenseite verpasste der FCI in Minute 69 nur knapp den Ausgleich. In der Schlussphase drängte Ingolstadt auf das 2:2 und spielte sich auch mehrmals gefährlich in den Stuttgarter Strafraum, doch stets war entweder ein Abwehrbein in höchster Not, die Latte (86.) oder Torhüter Florian Hellstern dazwischen.

So zitterte sich der VfB zum knappen, aber nicht unverdienten 2:1-Heimsieg und sammelte am zweiten Spieltag die ersten drei Punkte der Saison.

Die Tore:

27. Minute: Der VfB spielt einen Doppelpass auf der rechten Seite, wo Chris Olivier viel Platz hat und eine präzise Hereingabe spielt. Mo Sankoh steht richtig und vollendet aus neun Metern eiskalt zum 1:0.

30. Minute: Der Doppelschlag! Mo Sankoh behauptet sich nach einem langen Ball im Zweikampf und legt den Ball mit etwas Glück quer zum mitgelaufenen Efe Korkut, der den Ball aus 16 Metern präzise neben den Pfosten platziert.

47. Minute: Eine Flanke von links köpft Mads Borchers mithilfe der Unterkante der Latte wohl ins Tor. Im Nachsetzen drückt Carlsen den Ball ins Netz und beseitigt alle Zweifel am Tor.

Die Trainerstimme:

„Solche Spiele kosten Nerven, aber das ist ja das Schöne an diesem Sport. Vergangene Woche ging es unglücklich gegen uns aus, heute glücklich für uns. Das gleicht sich gefühlt nach zwei Spieltagen schon aus. Die junge Mannschaft kann sehr gut spielen, aber wenn der Druck wie in der zweiten Halbzeit immer größer wird, dann ist sie noch nicht so stabil. Aber das ist völlig normal, daran müssen die Jungs arbeiten, wenn sie nach oben kommen wollen“, sagte Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Das kommende Wochenende ist aufgrund der 1. Runde des DFB-Pokals spielfrei. Danach geht es mit einem weiteren Heimspiel weiter: am Samstag, den 23. August, um 14 Uhr gegen den SC Verl.