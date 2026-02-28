VfB Stuttgart II: "So kann man dann auswärts keinen Punkt mitnehmen"

120 VfB-Fans fanden am Samstagmittag den Weg in den Sportpark Höhenberg, um die U21 im Gastspiel bei Viktoria Köln zu unterstützen. Nach einer ausgeglichenen und eher ruhigen Anfangsphase kam der VfB nach etwa zehn Minuten besser ins Spiel und zeigte seine fußballerischen Qualitäten. Die erste gute Chance hatte Rückkehrer Mohamed Sankoh, der nach einer Muskelverletzung erstmals seit vier Wochen wieder auf dem Platz stand. Dem Angreifer fiel der Ball nach einer Ecke drei Meter vor dem Tor vor die Füße, konnte aber nicht richtig abschließen, sodass Viktoria-Keeper Arne Schulz den Ball aufnehmen konnte. In Minute 20 kam Mirza Catovic nach einer Spalt-Flanke von aus sieben Metern zum Kopfball, Schulz parierte.

Mitte der ersten Hälfte wurden dann die Hausherren stärker und hatten in Minute 29 durch Benjamin Zank eine gute Gelegenheit, Florian Hellstern war aber auf seinem Posten und parierte den Flachschuss. In der Folge beruhigte sich das Spiel merklich, ehe kurz vor der Pause die Jungs aus Cannstatt nochmals eine Großchance hatten: Noah Darvich schickte Mo Sankoh in die Tiefe, dessen Abschluss aus elf Metern ging knapp über das Tor. Folglich ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs mit dem Brustring gut rein in die zweite Hälfte, verlagerten das Geschehen in die Spielhälfte der Gastgeber und machte Druck, zu klaren Torchancen kam es allerdings vorerst nicht. Auf der Gegenseite zeigten sich die Kölner eiskalt: Mit der ersten gefährlichen Aktion in Durchgang zwei gingen die Hausherren durch Meiko Sponsel in Minute 62 in Führung. Acht Minuten später verzog Mansour Ouro-Tagba mit seinem Schuss aus 16 Metern knapp (70.). Bis in die Schlussphase hinein war der VfB um den Ausgleich bemüht, kam gegen die dichte Viktoria-Abwehr allerdings kaum zu guten Chancen. Stattdessen machte Jakob Sachse in Minute 84 mit dem 2:0 den Sack zu.

Die Tore:

62. Minute: Die Viktoria spielt sich über rechts durch und bringt den Ball ins Zentrum. Dort kann Yanik Spalt den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, sodass der Ball zu Meiko Sponsel kommt. Dieser nimmt aus 16 Metern Maß und trifft in die rechte Ecke, Florian Hellstern ist die Sicht verdeckt und kann nicht reagieren.

84. Minute: Köln verlängert einen langen Ball per Kopf in den Lauf von Jakob Sachse, der frei vor Hellstern volley in die rechte Ecke trifft.

Die Trainerstimme:

„Es war ein knappes Spiel. In einer ausgeglichenen und umkämpften ersten Hälfte hatten wir die etwas gefährlicheren Chancen, aber das 0:0 zur Pause ging in Ordnung. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Kontrolle, aber die Viktoria hat am Strafraum gut verteidigt, wir hingegen nicht. Die beiden Situationen bei den Gegentoren warn passiv verteidigt. So kann man dann auswärts keinen Punkt mitnehmen“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Englische Woche an. Bereits am Dienstag um 19 Uhr ist der Tabellenführer FC Energie Cottbus in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zu Gast.