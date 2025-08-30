VfB Stuttgart II: "Sie haben hier ein tolles Spiel erlebt"

Die Partie vor 15000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße benötigte keinerlei Anlauf. Den ersten Abschluss einer munteren Partie hatte Startelf-Debütant Jordan Majchrzak nach sieben Minuten, als sein Schuss zu unplatziert für Löwen-Schlussmann Thomas Dähne war. In der Folge spielte sich das Geschehen zunehmend in der Hälfte der noch ungeschlagenen Gastgeber ab. Mit schönen Ballstafetten und gefährlichen Standards sorgte der VfB immer wieder für brenzlige Situationen und ging in Minute 25 dann auch nicht unverdient durch Mirza Catovic in Führung.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurde das Spiel zunehmend hitziger. Die Jungs aus Cannstatt behielten allerdings kühle Köpfe, verteidigten souverän und gestatteten den Löwen kaum eine gefährliche Chance. Auf der Gegenseite hatte Mo Sankoh in Minute 44 sogar die große Gelegenheit auf das 0:2, verzog aber frei vor Dähne.

Auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte den Jungs aus Cannstatt, die von 250 Fans unterstützt wurden. Leny Meyer hatte in Minute 49 mit seinem Abschluss die erste Gelegenheit der zweiten Hälfte. Danach übernahmen jedoch die Löwen, die immer mehr Druck aufbauten und auf den Ausgleich drängten.

Die bis dato beste Chance hatte Maximilian Wolfram, der mit seinem Kopfball an einer tollen Parade von VfB-Keeper Florian Hellstern scheiterte. In der Folge kämpfte der VfB aufopferungsvoll, warf sich in jeden Schuss und hielt so dem Druck der Löwen stand. Das Team mit dem Brustring hätte sogar das zweite Tor nachlegen können, spielte aber mehrere aussichtsreiche Konterchancen zu unpräzise aus (75., 90., 90.+4). Dies wurde bestraft: In der siebten Minute der Nachspielzeit glich der TSV 1860 München zum 1:1 aus. Danach war Schluss.

Die Tore:

25. Minute: Nicolas Sessa spielt einen Freistoß aus 30 Metern zentraler Position aus und spielt auf den Flügel zu Leny Meyer. Der Außenverteidiger bringt eine starke Flanke in den Strafraum, wo Mirza Catovic den Ball wuchtig reinköpft.

90.+7: Der VfB kann den Ball nach einer Ecke nicht klären. Die Kugel fliegt vor die Füße von Sigurd Haugen, der per Dropkick zum 1:1 trifft.

Die Trainerstimme:

„Die Enttäuschung nach dem Gegentor war kurz vorhanden. Ansonsten habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich in der zweiten Hälfte aufopferungsvoll gegen eine wahnsinnige Wucht der Löwen gestemmt hat. Wir haben die Konter nicht gut zu Ende gespielt. In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Das zeigt, was diese Mannschaft im Tank hat. Sie haben hier ein tolles Spiel erlebt und beinahe gewonnen, da ist bei mir viel Stolz dabei“, sagte Trainer Nico Willig nach der Partie.“

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Länderspielpause an, ehe es am 13. September um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken weitergeht.