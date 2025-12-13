VfB Stuttgart II nach bitterem 0:1 gegen Hansa: "Ich ärgere mich"

Im Vergleich zum 1:1 bei Rot-Weiss Essen vor einer Woche änderte U21-Trainer Nico Willig seine Startelf gegen Hansa Rostock auf zwei Positionen: Anstelle des verletzten Noah Darvich (Muskelverletzung) und Dominik Nothnagel (auf der Bank) starteten Tim Köhler sowie Justin Diehl, der sein Comeback nach ausgeheilter Verletzung feierte.

Vor 3160 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena benötigte die Partie keine Abtastphase. In der fünften Minute ließ Rostocks Benno Dietze die Latte erzittern, im direkten Gegenzug war Justin Diehl auf und davon, kam gegen Benjamin Uphoff im Hansa-Tor allerdings nicht richtig zum Abschluss, sodass die Chance verpuffte.

Eine Minute später hatte Diehl die nächste Gelegenheit, sein Schuss aus elf Metern wurde aber zur Ecke geblockt. In der Folge hatte der VfB die Partie weitestgehend unter Kontrolle, ohne jedoch die ganz große Durchschlagskraft zu entwickeln. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 53. Minute in Führung. Zwei Minuten später parierte VfB-Keeper Florian Hellstern den Schuss von Bergh parieren. Danach wurde es kurios. In der 59. Minute drohte ein verunglückter Rückpass von Hansa-Verteidiger Gürleyen zum Eigentor zu werden, Zentimeter vor der Linie wischte allerdings Uphoff den Ball noch von der Linie. Der anschließende fällige indirekte Freistoß für den VfB aufgrund des Rückpasses blieb in der Hansa-Mauer hängen.

Danach zeigte sich ein ähnliches Bild wie in Hälfte eins: Der VfB hatte mehr Ballbesitz, fand gegen die stabile Rostocker Verteidigung allerdings zu selten eine Lücke. Am gefährlichsten wurde es in Minute 89, als der Schlenzer von Samuele Di Benedetto knapp am Pfosten vorbeirauschte. So blieb es bei der unglücklichen 0:1-Niederlage für die U21.

Die Tore:

53. Minute: Rostock führt eine Ecke schnell aus. Der Ball kommt von rechts in den Strafraum, wo Ryan Naderi die Kugel mit der Hüfte über die Linie bugsiert.

Die Trainerstimme:

„Ich ärgere mich, weil in diesem Spiel gegen eine der besten Mannschaften der Liga wesentlich mehr drin gewesen wäre, und weil wir uns mit unserer Schlafmützigkeit selbst auf die Verliererstraße gebracht haben. Die erste Hälfte war ausgeglichen. Beim Eckball zum Gegentor waren wir sehr schläfrig, auch danach waren wir oft einen Schritt zu spät oder zu langsam. So bringen wir uns um den Lohn, der ein Punkt gewesen wäre“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Zum Abschluss der Hinrunde ist die U21 am kommenden Sonntag, 20. Dezember, um 14 Uhr beim VfL Osnabrück zu Gast. Danach ist Winterpause, ehe sich die Mannschaft am 4. Januar ins Trainingslager in die Türkei begibt.