VfB Stuttgart II: "Müssen über das gesamte Spiel stabil sein" Der Drittligist trifft auf die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. von vfb · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Die U21 des VfB Stuttgart empfängt am Sonntag in der 3. Liga die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Tags zuvor trifft die U17 auf Mainz, die U19 fährt nach Cottbus.

U21: Nachbarschaftsduell mit Hoffenheim So., 15.03.2026, 13:30 Uhr VfB Stuttgart VfB Stuttg. II TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 13:30 live PUSH Wenn es am Sonntag, um 13:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Tickets an der Tageskasse oder im VfB-Onlineshop) zum Aufeinandertreffen der Nachwuchsteams des VfB und der TSG Hoffenheim kommt, dann ist dies nicht nur die Begegnung der beiden einzigen Nachwuchsteams in der 3. Liga, sondern auch ein Nachbarschaftsduell. Sowohl was die Entfernung beider Vereine angeht, als auch die Tabellenkonstellation. Mit 35 Punkten steht die TSG aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 13, der VfB rangiert punktgleich auf Paltz 15. Zudem haben beide Teams gemein, eine gute Vorrunde gespielt zu haben und in der Rückrunde zumindest ergebnistechnisch ihre Probleme zu haben. Die TSG verbuchte in neun Spielen vier, der VfB sechs Punkte. „Das Hinspiel war sehr temporeich und ausgeglichen und hätte auf beide Seiten kippen können“, blickt Trainer Nico Willig zurück auf das Hinspiel, das der VfB mit 3:1 gewann. „Ein ähnliches Spiel erwarte ich auch am Sonntag, es wird die Mannschaft gewinnen, die besser verteidigt und effektiver ist. Wir müssen über das gesamte Spiel stabil sein und nicht nur phasenweise“, so der U21-Coach weiter, der auf Alexander Groiß verzichten muss, der am vergangenen Samstag in Wiesbaden die gelb-rote Karte sah. Seine Sperre abgesessen hat Max Herwerth, der somit wieder zur Verfügung steht.

Mit 53 erzielten Toren verfügt die TSG über die drittstärkste Offensive der Liga, 52 Gegentore bedeuten aber auch den viertschlechtesten Wert. Trainer Stefan Kleineheinsmann hat seit der Winterpause einen noch jüngeren Kader, denn mit Ruben Reisig wurde der einzige Ü23-Spieler zu Rot-Weiss Essen abgegeben. Außerdem stürmt Ayoube Amaimouni-Echghouyab (neun Tore, sieben Assists) seit Januar für Eintracht Frankfurt. Für ihn springt Deniz Zeitler in die Bresche, der in der Rückrunde bereits acht Tore erzielte und somit zwölf Treffer auf seinem Konto hat. U19: In Cottbus nachlegen

Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag hat die U19 wichtige Punkte im Rennen um die Endrunde der Deutschen Meisterschaft gesammelt. Nun ist das Team von Trainer Tobias Rathgeb entschlossen, am Samstag beim Auswärtsspiel in Cottbus die nächsten drei Punkte zu sammeln. Nur die ersten vier der Sechsergruppe schaffen den Sprung von der Hauptrunde ins Achtelfinale. Das Hinspiel Anfang Februar war eine klare Sache, der VfB gewann mit 6:1. Allerdings hat der FC Energie seitdem mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen und seine beiden bisherigen Heimspiele gewonnen: 3:1 gegen den SSV Ulm und 2:1 gegen den Hamburger SV, dazu kam ein 1:1 gegen den 1. FC Köln. Mit diesen sieben Zählern sind die Lausitzer punktgleich mit dem VfB. Die Jungs aus Cannstatt erwartet also eine anspruchsvolle Aufgabe, die zudem auch die Generalprobe für das Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren am 21. März beim VfL Bochum darstellt. U17: Zweite Hälfte der Hauptrunde beginnt