VfB Stuttgart II: "Müssen griffiger und präziser im Passspiel sein"

In der 3. Liga steht eine Englische Woche an. Für die U21 geht es am Mittwoch zum SV Waldhof Mannheim. Der Anpfiff im Carl-Benz-Stadion erfolgt um 19 Uhr, Tickets für den Gästeblock gibt es an der Tageskasse. Die Heimniederlage am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Saarbrücken ist aufgearbeitet, der Blick richtet sich beim Trainerteam und der Mannschaft nach vorne. „Es ist gut, dass wir bereits am Mittwoch wieder gefordert sind. So haben wir schnell wieder die Möglichkeit, eine bessere Leistung zu zeigen“, sagt Trainer Nico Willig und fügt an. „Wir müssen wieder griffiger und präziser im Passspiel sein, vor allem im letzten Drittel. Es wird eine große Herausforderung für meine junge Mannschaft vor einer großen Kulisse, aber wir freuen uns darauf.“

Auch der Waldhof hat sein letztes Spiel verloren. Am Sonntagabend gab es eine 0.3-Heimniederlage gegen Energie Cottbus. Dabei waren die Buwe aber bereits nach 25 Minuten in Unterzahl, da Lukas Klünter die gelb-rote Karte sah. Somit fehlt der SVW-Kapitän auch am Mittwochabend. Für Trainer Luc Holtz war es die erste Niederlage als Trainer des Waldhof. Der 56-jährige Luxemburger übernahm das Traineramt am 12. August von Dominik Glawogger und feierte mit einem 2:0 gegen Viktoria Köln und einem 2:1 gegen den SSV Ulm zwei Siege. Mit sieben Punkten steht der Waldhof nach fünf Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz, die U21 folgt mit zwei Zählern weniger auf Rang 14.