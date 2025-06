VfB Stuttgart II: Markus Fiedler geht, Nico Willig rückt auf

Nach zwei Jahren als Trainer der U21 und insgesamt zehn Jahren als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des VfB wechselt Markus Fiedler zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Die Zeit von Markus Fiedler im Zeichen des Brustrings war äußerst erfolgreich. Mit der U17 erreichte der 39-Jährige das Finale der Deutschen Meisterschaft, in seinem ersten Jahr als Trainer der U21 führte er die Mannschaft zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest, in der abgelaufenen Saison gelang Markus Fiedler mit seinem Team der Klassenerhalt in der 3. Liga.

Markus Fiedler: „Der Abschied vom VfB Stuttgart fällt mir alles andere als leicht. Ich durfte zehn wundervolle Jahre bei meinem Heimatverein verbringen. Ich bin sehr dankbar über die Chance, die man mir gegeben hat, und die Entwicklung sowie die Erfahrungen, die ich habe machen dürfen. Allen voran natürlich das Finale zur deutschen U17-Meisterschaft, den Drittliga-Aufstieg im letzten Jahr und zu guter Letzt den Klassenerhalt in Liga 3. Über allem steht jedoch die gemeinsame Zeit mit den Spielern und die Möglichkeit, an ihrer Entwicklung teilzuhaben und sie auf ihrem Weg in den Profibereich eng zu begleiten. Die Chance, mit dem 1. FC Magdeburg einen ambitionierten Zweitligisten übernehmen zu können, wollte ich unbedingt ergreifen. Ich werde dem VfB aber immer eng verbunden bleiben und wünsche dem Verein wie allen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben, nur das Allerbeste.“

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Wir wollen als NLZ ein Ort sein, an dem Potenziale zur vollen Entfaltung kommen - für Spieler und für Trainer. Der Weg von Markus Fiedler ist dabei ein schönes Gegenbeispiel zu der viel zitierten Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts. Markus hat bei uns in Stuttgart alle Umfeldbedingungen vorgefunden, um seine Fähigkeiten als Coach voll auszubilden. Von seinem Start als U13-Trainer bis hinein in die U21 hat er Erfahrungen in vielen Altersbereichen sammeln können und mit einer guten Mischung aus Geduld und Ambition beim VfB Stuttgart eine Laufbahn beschritten, die ihn nun final in den Profifußball führt. Seine besonderen Kompetenzen als Mannschaftstrainer sind in den vergangenen zwei Jahren mit dem Aufstieg unserer U21 in die 3. Liga und dem darauffolgenden Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison noch einmal deutlich in den Vordergrund getreten.“

Nico Willig rückt auf

Die Nachfolge als Trainer der U21 übernimmt Nico Willig. Der 44-Jährige ist seit neun Jahren Nachwuchstrainer beim VfB und seit sieben Jahren für die U19 verantwortlich. In der Endphase der Saison 2018/2019 übernahm der Fußballlehrer die Lizenzspielermannschaft des VfB, anschließend wechselte er zurück ins Nachwuchsleistungszentrum.

Stephan Hildebrandt: „Nico Willig ist die logische Antwort auf die Frage nach der Folgebesetzung unserer U21-Trainerposition. Er kennt den VfB aus unterschiedlichen Perspektiven und hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich mit Mannschaften und Einzelspielern gearbeitet. Eine Vielzahl der Talente, die Nico in der Vergangenheit als U19-Trainer begleitet hat, wird er von nun an als Trainer der U21 betreuen. Wir sind davon überzeugt, dass Nico genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist."

Den Trainerposten bei der U19 bekleidet ab sofort Tobias Rathgeb. Der 43-Jährige trug bereits als Spieler das VfB-Trikot. Im VfB-Nachwuchsleistungszentrum war Tobias Rathgeb als Co-Trainer bei der U17, bei der U21 und in den vergangenen fünf Jahren an der Seite von Nico Willig bei der U19 tätig.

Stephan Hildebrandt: "Tobias Rathgeb verfügt als ehemaliger Bundesliga-Spieler, U21-Nationalspieler, als Kapitän des VfB II und als langjähriger Nachwuchstrainer über vielschichtige und wichtige Erfahrungen für die ihm nun übertragene Rolle. Neben seinem Fachwissen vertritt Tobias im Umgang mit den Spielern eine Kultur des Miteinanders und hat mit dieser Herangehensweise schon viele unserer Talente sichtbar nach vorn gebracht. All dies macht ihn aus unserer Sicht zum idealen Nachfolger von Nico Willig. Auch von der guten Verbindung zwischen ihm und unserem neuen U21-Trainer erwarten wir uns einen weiteren Schub für die Talententwicklung in unserem Leistungszentrum.“