VfB Stuttgart II: "Mannheim kommt nach seiner Serie mit breiter Brust"

Am vergangenen Samstag musste die U21 mit einer 0:2-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken die Rückreise antreten. Der SV Waldhof hat durch zwei Siege und zuletzt einem 1:1-Unentschieden bei Tabellenführer Energie Cottbus sein Punktekonto auf 36 erhöht und steht auf dem neunten Tabellenplatz. Der VfB rangiert mit 32 Zählern auf Platz 13. „Mannheim kommt nach seiner Serie sicherlich mit breiter Brust. Sie haben einen ausgeglichenen und breiten Kader, den sie in der Winterpause nochmals verstärkt haben, sodass sie die gesperrten Spieler gut ersetzen können“, sagt Trainer Nico Willig.

„Wir schauen aber grundsätzlich mehr auf uns. Das Spiel in Saarbrücken hat gezeigt, dass wir in der Offensive zwar zielstrebiger waren, aber wir müssen mehr Output in der letzten Zone erzielen. Zudem müssen wir besser verteidigen, sodass die Gegner nicht so frei zum Abschluss kommen. Wir wollen es am Freitagabend in beiden Strafräumen besser machen“, führt der U21-Coach weiter aus.

Di Benedetto fehlt gelbgesperrt

Der Einsatz von Christopher Olivier ist noch fraglich. Der 20-Jährige musste beim Spiel in Saarbrücken aufgrund einer Hüftprellung zur Halbzeit in der Kabine bleiben und konnte bislang noch nicht trainieren. Definitiv verzichten muss Nico Willig auf Samuele Di Benedetto, der im Ludwigspark seine zehnte Gelbe Karte in dieser Saison sah und zum Zuschauen verdammt ist. Auch die Waldhöfer müssen auf gesperrte Spieler verzichten – vier an der Zahl. Janne Sietan sah beim letzten Spiel die Gelb-Rote Karte und Terence Boyd sowie Kapitän Lukas Klünter erhielten jeweils ihre fünfte Verwarnung in dieser Saison.

Zudem fehlt Niklas Hoffmann nach einer Rot-Sperre. Zum Wiedersehen kommt es aber mit zwei ehemaligen VfB-Spielern. Stürmer Felix Lohkemper und Regisseur Arianit Ferati drücken der Waldhöfer Offensive ihren Stempel auf. Lohkemper traf bereits neun Mal in dieser Saison und Ferati bereitete sieben Treffer vor und netzte zwei Mal selbst ein. So ist auch der Abgang von Kennedy Okpala in der Winterpause zum SC Paderborn zu verschmerzen. Denn der Flügelspieler traf selbst sieben Mal und bereitete fünf weitere Treffer vor. In der Winterpause hat sich der SVW mit Lovis Bierschenk (Mainz II), Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Oluwaseun Ogbemudia (Union Berlin) und Vincent Thill (vereinslos) gut verstärkt.