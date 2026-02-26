VfB Stuttgart II: "Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir"

Der 26. Spieltag der 3. Liga führt den VfB Stuttgart II nach Köln. Im Stadion Höhenberg erwartet der FC Viktoria Köln den VfB. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr. Das Spiel verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Nicht nur, dass beide Mannschaften nach einem Sieg am vergangenen Spieltag 35 Punkte auf ihrem Konto haben, auch der spielerische Ansatz ähnelt sich stark.
„Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir. Auch in den Daten sind beide Mannschaften gleichauf. Das Hinspiel war diesbezüglich schon total spannend und fußballerisch ein sehr hochklassiges Drittligaspiel“, sagt Trainer Nico Willig vor dem Spiel und spricht den knappen 2:1-Heimsieg an. „Wir schauen die Spiele der Viktoria gerne an, häufiger als andere Mannschaften, da sie attraktiven Fußball spielen. Wir wollen an diesem Tag die Besseren sein.“
Großer Umbruch bei der Viktoria
Die Viktoria geht in ihre siebte Saison in der 3. Liga und erreichte in der vergangenen Spielzeit mit Rang sechs die beste Platzierung. Trotzdem gab es Sommer einen großen Umbruch, denn nach vier Jahren räumte Olaf Janßen seinen Trainerstuhl, zudem verließen Said El Mala (13 Tore) und Semih Güler (14 Tore) den Verein. Auf den Cheftrainerposten rückte Co-Trainer Marian Wilhelm auf und zahlreiche neue Spieler stießen zum Team. So wechselte im Sommer Leo Münst vom VfB in die Domstadt und wurde auf Anhieb unverzichtbarer Bestandteil des Teams.
Der 24-Jährige stand in bislang allen Partien auf dem Platz und entwickelte sich schnell zum Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Sieben Assists und zwei Tore hat das VfB-Eigengewächs bereits auf seinem Konto. Diese Entwicklung verfolgt auch Nico Willig, der die Spiele der Kölner verfolgt, „was auch ein Stück weit an Leo Münst liegt, der sich sehr positiv entwickelt hat, was uns sehr freut.“ In der Winterpause ließ die Viktoria in Person vom Lex-Tyger Lobinger ihren besten Torschützen (neun Treffer) zum MSV Duisburg ziehen. Diese Lücke sollen Joel Zambrano (SC Paderborn) und Jakob Sache (FC Schalke) schließen. Letztgenannter avancierte am vergangenen Sonntag beim 3:1-Sieg in Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner.
Faninfos: FC Viktoria Köln 1904 vs. VfB U21
Spielstätte: Sportpark Höhenberg (Köln)
Anreise mit dem PKW
Eine frühzeitige Anreise wird empfohlen, da die Parkkapazität begrenzt ist.
Anreise mit der Bahn / ICE
Wichtig: Am Samstag streikt die KVB. Die Straßenbahnen zum Stadion verkehren nicht.
Tickets und Einlass
Fanutensilien
Fanarbeit: Christian und Jeremy sind vor Ort