VfB Stuttgart II: "Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir"

Die U21 des VfB Stuttgart tritt am Samstagnachmittag in der 3. Liga bei Viktoria Köln an. Trainer Nico Willig erwartet ein ausgeglichenes Spiel zweier ähnlich agierender Mannschaften.

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 26. Spieltag der 3. Liga führt den VfB Stuttgart II nach Köln. Im Stadion Höhenberg erwartet der FC Viktoria Köln den VfB. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr. Das Spiel verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Nicht nur, dass beide Mannschaften nach einem Sieg am vergangenen Spieltag 35 Punkte auf ihrem Konto haben, auch der spielerische Ansatz ähnelt sich stark.

„Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir. Auch in den Daten sind beide Mannschaften gleichauf. Das Hinspiel war diesbezüglich schon total spannend und fußballerisch ein sehr hochklassiges Drittligaspiel“, sagt Trainer Nico Willig vor dem Spiel und spricht den knappen 2:1-Heimsieg an. „Wir schauen die Spiele der Viktoria gerne an, häufiger als andere Mannschaften, da sie attraktiven Fußball spielen. Wir wollen an diesem Tag die Besseren sein.“

Großer Umbruch bei der Viktoria

Die Viktoria geht in ihre siebte Saison in der 3. Liga und erreichte in der vergangenen Spielzeit mit Rang sechs die beste Platzierung. Trotzdem gab es Sommer einen großen Umbruch, denn nach vier Jahren räumte Olaf Janßen seinen Trainerstuhl, zudem verließen Said El Mala (13 Tore) und Semih Güler (14 Tore) den Verein. Auf den Cheftrainerposten rückte Co-Trainer Marian Wilhelm auf und zahlreiche neue Spieler stießen zum Team. So wechselte im Sommer Leo Münst vom VfB in die Domstadt und wurde auf Anhieb unverzichtbarer Bestandteil des Teams.

Der 24-Jährige stand in bislang allen Partien auf dem Platz und entwickelte sich schnell zum Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Sieben Assists und zwei Tore hat das VfB-Eigengewächs bereits auf seinem Konto. Diese Entwicklung verfolgt auch Nico Willig, der die Spiele der Kölner verfolgt, „was auch ein Stück weit an Leo Münst liegt, der sich sehr positiv entwickelt hat, was uns sehr freut.“ In der Winterpause ließ die Viktoria in Person vom Lex-Tyger Lobinger ihren besten Torschützen (neun Treffer) zum MSV Duisburg ziehen. Diese Lücke sollen Joel Zambrano (SC Paderborn) und Jakob Sache (FC Schalke) schließen. Letztgenannter avancierte am vergangenen Sonntag beim 3:1-Sieg in Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner.

Faninfos: FC Viktoria Köln 1904 vs. VfB U21
Spielstätte: Sportpark Höhenberg (Köln)

Anreise mit dem PKW

  • Der offizielle Gästeparkplatz befindet sich am Höhenberger Ring https://maps.app.goo.gl/VpXhNfjS84X1CnK49 .
  • Es ist der letzte Parkplatz auf der rechten Seite, wenn ihr von der Frankfurter Straße kommt.
  • Die hinteren Parktaschen sind für VfB-Fans reserviert.
  • Der Bereich wird durch Ordner überwacht.

Eine frühzeitige Anreise wird empfohlen, da die Parkkapazität begrenzt ist.

Anreise mit der Bahn / ICE

Wichtig: Am Samstag streikt die KVB. Die Straßenbahnen zum Stadion verkehren nicht.

  • Es muss auf Uber oder Taxi ausgewichen werden. Bitte entsprechend mehr Zeit einplanen.

Tickets und Einlass

Fanutensilien

  • Fanmaterialien sind in Block 6 gestattet.
  • Zaunfahnen können über den ersten Sitzreihen angebracht werden.

Fanarbeit: Christian und Jeremy sind vor Ort