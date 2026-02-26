VfB Stuttgart II: "Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir"

„Köln hat eine sehr ähnliche Art zu spielen wie wir. Auch in den Daten sind beide Mannschaften gleichauf. Das Hinspiel war diesbezüglich schon total spannend und fußballerisch ein sehr hochklassiges Drittligaspiel“, sagt Trainer Nico Willig vor dem Spiel und spricht den knappen 2:1-Heimsieg an. „Wir schauen die Spiele der Viktoria gerne an, häufiger als andere Mannschaften, da sie attraktiven Fußball spielen. Wir wollen an diesem Tag die Besseren sein.“

Großer Umbruch bei der Viktoria

Die Viktoria geht in ihre siebte Saison in der 3. Liga und erreichte in der vergangenen Spielzeit mit Rang sechs die beste Platzierung. Trotzdem gab es Sommer einen großen Umbruch, denn nach vier Jahren räumte Olaf Janßen seinen Trainerstuhl, zudem verließen Said El Mala (13 Tore) und Semih Güler (14 Tore) den Verein. Auf den Cheftrainerposten rückte Co-Trainer Marian Wilhelm auf und zahlreiche neue Spieler stießen zum Team. So wechselte im Sommer Leo Münst vom VfB in die Domstadt und wurde auf Anhieb unverzichtbarer Bestandteil des Teams.

Der 24-Jährige stand in bislang allen Partien auf dem Platz und entwickelte sich schnell zum Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Sieben Assists und zwei Tore hat das VfB-Eigengewächs bereits auf seinem Konto. Diese Entwicklung verfolgt auch Nico Willig, der die Spiele der Kölner verfolgt, „was auch ein Stück weit an Leo Münst liegt, der sich sehr positiv entwickelt hat, was uns sehr freut.“ In der Winterpause ließ die Viktoria in Person vom Lex-Tyger Lobinger ihren besten Torschützen (neun Treffer) zum MSV Duisburg ziehen. Diese Lücke sollen Joel Zambrano (SC Paderborn) und Jakob Sache (FC Schalke) schließen. Letztgenannter avancierte am vergangenen Sonntag beim 3:1-Sieg in Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner.