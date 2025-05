VfB Stuttgart II: "Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen"

Die Freude und die Erleichterung nach dem späten, aber verdienten 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund II am vergangenen Freitagabend waren groß, denn so hat es die U21 am letzten Spieltag der 3. Liga selbst in der Hand, den Klassenverbleib perfekt zu machen. Ein Punkt wäre hierzu ausreichend, unabhängig vom Ausgang des Spiels von Dortmund II in Saarbrücken. Zu Gast ist am Samstag, um 13:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach, Rot-Weiss Essen.