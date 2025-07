VfB Stuttgart II: Jarzinho Malanga per Leihe nach Elversberg

Für die kommenden Saison wird der Offensivspieler an die SV Elversberg ausgeliehen. Beim Zweitligisten soll Jarzinho Malanga die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Eine Kaufoption besteht für die SVE nicht. In der abgelaufenen Spielzeit kam Jarzinho Malanga für die U21 zu 30 Einsätzen in der 3. Liga. Dabei gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. Zudem wurde der gebürtige Mannheimer, der seit 2022 das VfB-Trikot trägt, dreimal in der UEFA Champions League und je einmal in der Bundesliga und dem DFB-Pokal eingewechselt.

Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: "Der VfB und Jarzinho - das ist inzwischen eine kleine Erfolgsgeschichte unseres NLZ. Seit der U17 bei uns, hat er nicht nur unser schulisches Ausbildungsprogramm erfolgreich durchlaufen, sondern sich mit herausragenden Leistungen in der U19 und der 3. Liga seine ersten Champions League-Kurzeinsätze verdient. Mit seinem intensiven, technisch geprägten Offensivspiel gehört Jar zu den Senkrechtstartern der letzten Saison. Wir alle sind fest von seinem großen Entwicklungspotenzial überzeugt und erwarten, dass der Schritt in die zweite Liga ihn in seiner Entwicklung weiter voranbringt."

