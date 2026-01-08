VfB Stuttgart II in der Türkei: Harte Arbeit, gute Laune

Ein satter grüner Trainingsplatz, Temperaturen um die 15 Grad, kurze Wege, gutes Essen und gute Laune – die ersten vier Tage im Trainingslager der U21 können als gelungen beurteilt werden. Sieben Mal bat Trainer Nico Willig bislang seine Mannschaft zum Training. Egal ob bei kleinen oder großen Spielformen, Standardtraining oder Läufen, der Stimmung der Jungs tut dies keinen Abbruch. Ein kurzes Eintauchen im Meer am Ende eines anstrengenden Tages oder der Besuch der Sauna fördert zudem die Regeneration und hebt die Laune.
Nach einem leichten Aufgalopp am Sonntagabend nach der Anreise, ging es in den folgenden Einheiten durchaus zur Sache. Außer dem erkrankten Julian Lüers sind alle anderen 22 Feldspieler und drei Torhüter im Trainingsbetrieb. Am Donnerstag wird sich die Gruppe um zwei Spieler verringern, denn Matthaios Tsigkas und Antonijo Janjic reisen nach Stuttgart zurück, um am Wochenende mit der U19 beim Mercedes-Benz Junior Cup zu spielen. Für die anderen Spieler steht am Samstag das Testspiel gegen den rumänischen Erstliga-Tabellenführer und UEFA Conference League-Teilnehmer Universitatea Craiova an. Gespielt wird um 14 Uhr in Belek.
1. FC Energie Cottbus 19 11-3-5 42:33 36
2. SC Verl 19 9-8-2 44:26 35
3. MSV Duisburg (Auf) 19 9-7-3 32:22 34
4. Rot-Weiss Essen 19 9-7-3 36:30 34
5. F.C. Hansa Rostock 19 8-8-3 31:19 32
6. VfL Osnabrück 19 9-5-5 26:21 32
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 19 9-4-6 40:27 31
8. TSV 1860 München 19 9-3-7 29:29 30
9. SV Waldhof Mannheim 19 9-2-8 32:31 29
10. VfB Stuttgart II 19 8-5-6 26:26 29
11. SV Wehen Wiesbaden 19 8-4-7 25:23 28
12. Viktoria Köln 19 8-3-8 28:25 27
13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 19 7-3-9 28:29 24
14. FC Ingolstadt 04 19 5-7-7 32:30 22
15. 1. FC Saarbrücken 19 5-7-7 29:31 22
16. FC Erzgebirge Aue 19 5-7-7 23:28 22
17. Alemannia Aachen 19 6-3-10 28:34 21
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 19 5-1-13 26:44 16
19. TSV Havelse (Auf) 19 2-7-10 25:40 13
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 19 2-0-17 16:50 6
