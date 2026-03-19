VfB Stuttgart II: „Im Jahr 2026 auswärts noch nichts geholt“ Der Drittligist will in Schweinfurt dreifach punkten. von vfb · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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Die U21 des VfB Stuttgart gastiert in der 3. Liga beim 1. FC Schweinfurt 05, die U17 will im Stadtderby bei den Stuttgarter Kickers ihre Serie ausbauen.

U21: Zu Gast beim Tabellenschlusslicht Am Samstag steht für die U21 das Gastspiel beim 1. FC Schweinfurt 1905 an. Der Anstoß in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion, wie die Heimspielstätte offiziell heißt, erfolgt um 14 Uhr (live bei MAGENTA Sport). Nach dem verdienten Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim II am vergangenen Sonntag, will die Mannschaft von Trainer Nico Willig nachlegen. „Wir haben im Jahr 2026 auswärts noch nichts geholt, das soll sich am Samstag ändern. Wir müssen uns auswärts steigern und uns muss klar sein, dass die Gegner bei einem Heimspiel schärfer und wesentlich aktiver und aggressiver sind. Da müssen wir dagegenhalten, denn damit ist auch in Schweinfurt zu rechnen, die nach dem 0:4 in Verl sicher auf Wiedergutmachung aus, entsprechend präsent sind. Diese Präsenz muss auch von uns von Anfang an da sein. Wir müssen bereit sein, physisch, fußballerisch und intensitätsmäßig dagegenhalten“, so der VfB-Coach, der auf den gelbgesperrten Nicolas Sessa verzichten muss. Dagegen ist Alexander Groiß nach seiner verbüßten Gelbsperre wieder einsatzbereit.

Der 1. FC Schweinfurt steht zwar mit 14 Punkten abgeschlagen am Tabellenende der 3. Liga, doch aufgegeben hat sich die Mannschaft von Trainer Jermaine Jones, der seit fünf Partien an der Seitenlinie steht, bei weitem noch nicht. Denn acht Punkte haben die „Schnüdel“ in der Rückrunde geholt und damit nur einen Zähler weniger als der VfB. Vor allem in der heimischen Riedel Bau Arena sind die Schweinfurter nicht so leicht zu bezwingen, sind seit drei Heimspielen ungeschlagen. Vor allem der 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen den SSV Ulm ließ aufhorchen, zuvor hieß es gegen Ingolstadt 1:1 und gegen Saarbrücken 2:2.