VfB Stuttgart II: "Im gegnerischen Strafraum waren wir zu zahm"

Vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften zu Beginn des Spiels? Fehlanzeige! Das Duell zwischen der U21 und dem 1. FC Saarbrücken vor 2.300 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena nahm sofort Fahrt auf. Die Gäste gingen nach nicht einmal vier Minuten durch Elijah Krahn in Führung.

Vier Minuten später hatte Efe Korkut den Ausgleich auf dem Fuß, sein strammer Fernschuss knalle jedoch gegen die Latte (8.). Aus nahezu identischer Position traf allerdings nur zwei Minuten später Noah Darvich zum 1:1-Ausgleich (10.). Dieser hatte allerdings nicht lange Bestand, da die Gäste nur drei Minuten später durch Florian Pick erneut in Führung gingen.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Jungs aus Cannstatt ein Plus an Spielanteilen und Torchancen, hatte aber kein Glück im Abschluss. Noah Darvich verzog aus acht Metern knapp (19.), Kapitän Dominik Nothnagel traf nach einer Ecke per Volley nur den Pfosten (30.). Folglich ging es mit dem 1:2-Rückstand in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste Chance, als Elongo-Yombo am schnell reagierenden VfB-Keeper Florian Hellstern scheiterte. Danach begegneten sich beide Mannschaften eine Zeit lang auf Augenhöhe, ehe der VfB im Laufe der zweiten Hälfte immer offensiver wurde. Die beste Gelegenheit hatte Mirza Catovic, dessen abgefälschter Fernschuss nur knapp am Pfosten vorbeiging (74.).

Der Kopfball von Mo Sankoh nach der anschließenden Ecke ging ebenfalls nur knapp am Kasten vorbei. Das Team von Trainer Nico Willig war bis zum Schlusspfiff um den Ausgleich bemüht, kam aber gegen kompakte Saarländer nicht mehr zu aussichtsreichen Torchancen und kassierte in der Nachspielzeit den K.o.-Schlag in Form des 1:3 durch Rizzuto.

Die Tore:

4. Minute: Nach einer Ecke kann der VfB den Ball nicht klären, sodass die Kugel vor die Füße von Elijah Krahn fällt, der in die lange Ecke einschiebt.

9. Minute: Nicolas Sessa bedient im Mittelfeld Noah Darvich, der im Mittelfeld viel Platz hat und aufdrehen kann. Der Neuzugang zieht aus 20 Metern ab und trifft mit einem satten Strahl in den Winkel zum Ausgleich.

13. Minute: Der VfB verliert im Spielaufbau leichtfertig den Ball, sodass Florian Pick aus zwölf Metern frei zum Abschluss kommt und zum 1:2 trifft.

90.+5: Saarbrücken spielt einen Freistoß aus gut 20 Metern aus. Rizzuto kommt aus 13 Metern frei zum Abschluss und trifft wuchtig in die kurze Ecke.

Die Trainerstimme:

„Wir waren gut im Spiel, haben uns aber mit der Standardsituation zum 0:1 und dem Fehler im Spielaufbau zum 1:2 selber auf die Verliererstraße gebracht. Das war ein Fehler zu viel. Wir haben gegen eine sehr gute, abgezockte Mannschat gespielt, die viel wegverteidigt hat. Wir waren im letzten Drittel nicht gut und präzise genug. Das müssen wir uns vorwerfen, deshalb sind wir auch der verdiente Verlierer. Im gegnerischen Strafraum waren wir zu zahm“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Englische Woche an. Am Mittwoch um 19 Uhr ist die U21 beim SV Waldhof Mannheim zu Gast, ehe es am Samstag um 14 Uhr mit einem weiteren Heimspiel gegen Viktoria Köln weitergeht.