Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfB Stuttgart II im August in den Norden und nach Düsseldorf
Der Spielplan für die neue Saison in der 3. Liga steht fest.
Der VfB Stuttgart II startet mit einem Auswärtsspiel beim TSV Havelse in die neue Saison der 3. Liga. Das erste Heimspiel steht am 2. Spieltag gegen den FC Viktoria Köln an, zum Saisonabschluss empfängt der VfB II Rot-Weiss Essen.
3. Liga 2026/27
Spieltag: 08.-09.08.2026 - TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Spieltag: 14.-16.08.2026 - VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln
Spieltag: 28.-30.08.2026 - Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Spieltag: 04.-06.09.2026 - Würzburger Kickers - VfB Stuttgart II
Spieltag: 11.-13.09.2026 - VfB Stuttgart II - SC Preußen Münster
Spieltag: 15./16.09.2026 - F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Spieltag: 18.-20.09.2026 - VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Spieltag: 09.-11.10.2026 - SV Meppen - VfB Stuttgart II
Spieltag: 13./14.10.2026 - VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II
Spieltag: 16.-18.10.2026 - SC Fortuna Köln - VfB Stuttgart II
Spieltag: 23.-25.10.2026 - VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
Spieltag: 30.10.-01.11.2026 - MSV Duisburg - VfB Stuttgart II
Spieltag: 06.-08.11.2026 - VfB Stuttgart II - SC Verl
Spieltag: 20.-22.11.2026 - VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04
Spieltag: 27.-29.11.2026 - SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Spieltag: 04.-06.12.2026 - VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach
Spieltag: 11.-13.12.2026 - SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Spieltag: 18.-20.12.2026 - VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Spieltag: 15.-17.01.2027 - Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II
Spieltag: 22.-24.01.2027 - VfB Stuttgart II - TSV Havelse
Spieltag: 29.-31.01.2027 - FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Spieltag: 05.-07.02.2027 - VfB Stuttgart II - Fortuna Düsseldorf
Spieltag: 12.-14.02.2027 - VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers
Spieltag: 19.-21.02.2027 - SC Preußen Münster - VfB Stuttgart II
Spieltag: 26.-28.02.2027 - VfB Stuttgart II - F.C. Hansa Rostock
Spieltag: 02./03.03.2027 - SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
Spieltag: 05.-07.03.2027 - VfB Stuttgart II - SV Meppen
Spieltag: 12.-14.03.2027 - TSG Hoffenheim II - VfB Stuttgart II
Spieltag: 16./17.03.2027 - VfB Stuttgart II - SC Fortuna Köln
Spieltag: 19.-21.03.2027 - Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Spieltag: 02.-04.04.2027 - VfB Stuttgart II - MSV Duisburg
Spieltag: 09.-11.04.2027 - SC Verl - VfB Stuttgart II
Spieltag: 16.-18.04.2027 - FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II
Spieltag: 23.-25.04.2027 - VfB Stuttgart II - SV Waldhof Mannheim
Spieltag: 27./28.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II
Spieltag: 07.-09.05.2027 - VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
Spieltag: 14.-16.05.2027 - 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II
Spieltag: 22.05.2027 - VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen