 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

VfB Stuttgart II im August in den Norden und nach Düsseldorf

Der Spielplan für die neue Saison in der 3. Liga steht fest.

von Timo Babic · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

3. Liga
VfB Stuttg. II

Der VfB Stuttgart II startet mit einem Auswärtsspiel beim TSV Havelse in die neue Saison der 3. Liga. Das erste Heimspiel steht am 2. Spieltag gegen den FC Viktoria Köln an, zum Saisonabschluss empfängt der VfB II Rot-Weiss Essen.

3. Liga 2026/27

    1. Spieltag: 08.-09.08.2026 - TSV Havelse - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 14.-16.08.2026 - VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln
    1. Spieltag: 28.-30.08.2026 - Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 04.-06.09.2026 - Würzburger Kickers - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 11.-13.09.2026 - VfB Stuttgart II - SC Preußen Münster
    1. Spieltag: 15./16.09.2026 - F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 18.-20.09.2026 - VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
    1. Spieltag: 09.-11.10.2026 - SV Meppen - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 13./14.10.2026 - VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II
    1. Spieltag: 16.-18.10.2026 - SC Fortuna Köln - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 23.-25.10.2026 - VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
    1. Spieltag: 30.10.-01.11.2026 - MSV Duisburg - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 06.-08.11.2026 - VfB Stuttgart II - SC Verl
    1. Spieltag: 20.-22.11.2026 - VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04
    1. Spieltag: 27.-29.11.2026 - SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 04.-06.12.2026 - VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach
    1. Spieltag: 11.-13.12.2026 - SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 18.-20.12.2026 - VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
    1. Spieltag: 15.-17.01.2027 - Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 22.-24.01.2027 - VfB Stuttgart II - TSV Havelse
    1. Spieltag: 29.-31.01.2027 - FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 05.-07.02.2027 - VfB Stuttgart II - Fortuna Düsseldorf
    1. Spieltag: 12.-14.02.2027 - VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers
    1. Spieltag: 19.-21.02.2027 - SC Preußen Münster - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 26.-28.02.2027 - VfB Stuttgart II - F.C. Hansa Rostock
    1. Spieltag: 02./03.03.2027 - SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 05.-07.03.2027 - VfB Stuttgart II - SV Meppen
    1. Spieltag: 12.-14.03.2027 - TSG Hoffenheim II - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 16./17.03.2027 - VfB Stuttgart II - SC Fortuna Köln
    1. Spieltag: 19.-21.03.2027 - Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 02.-04.04.2027 - VfB Stuttgart II - MSV Duisburg
    1. Spieltag: 09.-11.04.2027 - SC Verl - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 16.-18.04.2027 - FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 23.-25.04.2027 - VfB Stuttgart II - SV Waldhof Mannheim
    1. Spieltag: 27./28.04.2027 - SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 07.-09.05.2027 - VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
    1. Spieltag: 14.-16.05.2027 - 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II
    1. Spieltag: 22.05.2027 - VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen