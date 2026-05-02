VfB Stuttgart II: "Ich habe heute Nacht nicht von einem 6:1 geträumt"

Im Vergleich zur 2:3-Niederlage in Havelse in der Vorwoche brachte Nico Willig beim Heimspiel gegen Essen drei Neue in der Startformation. Alexander Groiß und Max Herwerth bildeten die Innenverteidigung anstelle von Tim Köhler und Dominik Nothnagel. Dazu ersetzte Justin Diehl im linken offensiven Mittelfeld Abdenego Nankishi.

Beide Mannschaften tasteten sich in den Anfangsminuten erst einmal ab, so dass große Chancen zunächst ausblieben. Erst nach zwölf Minuten näherte sich Mirza Catovic als Erster dem gegnerischen Gehäuse an, sein Linksschuss strich am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite war ein Abschluss von Ruben Reisig von ähnlicher Qualität.

Ein Sololauf von Nico Sessa brachte der U21 dann Mitte der ersten Hälfte einen berechtigten Strafstoß ein, da ihm Reisig in die Hacken gelaufen war. Der Gefoulte trat selbst an und traf zum 1:0 unter die Latte. Sein Gegenüber Jerik von der Felsen zeigte wenig später dann sein ganzes Können, als er einen Versuch des Japaners Kaito Mizuta erstklassig parierte. Nico Willig musste nach knapp einer halben Stunde indes schon wechseln. Für Alexander Groiß ging es verletzungsbedingt nicht mehr weiter. Er wurde durch Tim Köhler ersetzt.

Die Chance auf ein zweites VfB-Tor ließ Justin Diehl nach klasse Vorarbeit von Noah Darvich dann in Minute 35 liegen, als er freistehend die Kugel drüber setzte. Bereits in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sollte dann doch noch der zweite Treffer fallen. Nico Sessa bekam in halbrechter Position keinen Gegnerdruck und zirkelte die Kugel sehenswerte ins linke obere Eck zum 2:0-Pausenstand.

Die Rot-Weißen erhöhten in der zweiten Hälfte etwas die Schlagzahl, während die U21 tief und kompakt verteidigte. So ergaben sich Räume für Konter, die zunächst von den Gästen noch unterbunden wurden. In Minute 56 hieß es dann aber doch 3:0. Noah Darvich spielte über rechts gekonnt Jeremy Arevalo frei, der vor Golz cool blieb, einen Haken schlug und dann eiskalt vollendete.

Essen war danach von der Rolle und ein Fehler von Kapitän Schultz leitete wenig später gar den vierten VfB-Treffer ein. Der kurz zuvor eingewechselte Mohamed Sankoh hatte freie Bahn und ließ Golz abermals keine Chance. Bei einem weiteren Konter der U21 erhöhte der VfB. Yanik Spalt schickte Jeremy Arevalo steil, der locker zum 5:0 einschob. Essen war auch danach defensiv anfällig und bot große Räume, die abermals Jeremy Arevalo in der 82. Minute zum sechsten VfB-Treffer nutzte.

Bereits in der Nachspielzeit gelang den Gästen dann doch noch ein Tor. Jaka Cuber Potocnik musste eine Hereingabe von Kelsey Owusu nur noch zum 6:1-Endstand einschieben. Am Ende durfte nicht nur das Team von Nico Willig über den Kantersieg jubeln, sondern auch der VfL Osnabrück, der nach der Essener Niederlage als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga feststeht.

Die Tore:

24. Minute: Nico Sessa holte per Solo einen Foulelfmeter heraus, den der Linksfuß anschließend zur Führung im Tor der Gäste versenkte. Essens Keeper Golz war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

45.+1 Minute: Ein Treffer der Marke Tor des Monats gelang Nico Sessa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Er zirkelte in halbrechter Position den Ball sehenswert zum 2:0 ins linke obere Toreck.

56. Minute: Noah Darvich spielte von der rechten Seite einen gut getimten Pass ins Zentrum zu Jeremy Arevalo, der vor Golz ruhig blieb, den Keeper ins Leere laufen ließ und dann zum 3:0 einschob.

62. Minute: Ein missglückter Rückpass von Essens Kapitän Schultz wurde zur Einladung für Mohamed Sankoh, der freie Bahn hatte und alleine vor Golz überlegt ins rechte untere Eck einschob.

78. Minute: Bei einem Konter spielte Yanik Spalt genau im richtigen Moment den Ball in die Gasse und fand Jeremy Arevalo, der frei vor Golz wenig Mühe hatte, zum 5:0 zu vollenden.

82. Minute: Jeremy Arevalo nutzte eine weitere Einladung der Rot-Weißen bei einem Konter zu seinem dritten Treffer des Tages und machte acht Minuten vor Schluss das halbe Dutzend voll.

90.+3 Minute: Kelsey Owusu dribbelte rechts in den Strafraum und fand mit seinem Zuspiel Jaka Cuber Potocnik, der aus zentraler Position den Ehrentreffer der Essener markierte und Jerik von der Felsen keine Chance ließ.

Die Trainerstimme:

„Ich habe heute Nacht nicht von einem 6:1 geträumt. Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit nicht richtig gut mit dem Ball gespielt haben und eher aus wenigen Situationen 2:0 geführt haben. Wir haben eine Sache gut gemacht, wir haben schon sehr gut verteidigt und haben keine einzige Torchance zugelassen. Deswegen war es die Effektivität, die uns auf die Siegerstraße gebracht hat. In der zweiten Hälfte haben wir dann so weiter verteidigt. Dass RWE dann kommen muss und es diese Räume gibt, war klar. Und dass wir die dann so eiskalt alle nutzen, das spricht für uns. Es war ein reifer Auftritt und reif verteidigt, wir haben super umgeschaltet. Mit Ball hätte es ein bisschen besser sein können, aber da schaue ich drüber hinweg“, sagte Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Am vorletzten Spieltag der 3. Liga gastiert die U21 am Samstag, 09. Mai in Rostock. Spielbeginn im Ostseestadion ist um 14 Uhr.