VfB Stuttgart II: "Ich bin sehr stolz über den Weg"

Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale war für den VfB nach dem 1:0-Sieg am vergangenen Freitag bei Borussia Dortmund II deutlich günstiger geworden. Ein Punkt gegen Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag würde sicher ausreichen, um den Klassenerhalt in der 3. Liga aus eigener Kraft zu sichern und, um sich nicht auf das Ergebnis der Partie des BVB in Saarbrücken verlassen zu müssen. Entsprechend engagiert und zielstrebig begann das Team von Trainer Markus Fiedler vor 3950 Zuschauern in Aspach und ging bereits nach vier Minute durch eine sehenswerte Einzelaktion von Justin Diehl in Führung.

Weitere drei Minuten später hatten die Jungs aus Cannstatt durch Nicolas Sessa die nächste große Chance, sein Schuss ging allerdings nur ans Außennetz. Danach fanden die Gäste besser in die Partie, erarbeiteten sich mehr Spielanteile und kamen in Minute 18 mit ihrer ersten klaren Chance durch Torben Mösel zum Ausgleich. In der Folge war es eine ausgeglichene Partie, ehe der VfB gegen Ende der ersten Hälfte wieder mehr vom Spiel hatte. Die Abschlüsse von Nico Sessa (32.), Laurin Ulrich (42.), Justin Diehl (44.) und Leny Meyer (45.) fanden allerdings nicht ihren Weg ins Tor. So ging es mit 1:1 in die Pause. Zeitgleich führte Dortmund zur Pause in Saarbrücken mit 1:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Essen witterte seine Chance auf die Führung und hatte in Minute 59 durch Moustier eine gute Möglichkeit, die allerdings Dennis Seimen im VfB Tor entschärfen konnte. Danach übernahm Stuttgart wieder die Kontrolle und spielte auf Sieg. Erst scheiterte Benny Boakye an der Latte (67.), drei Minuten später Leny Meyer am RWE-Keeper (70.). Zeitgleich drehte Saarbrücken die Partie gegen Dortmund und sorgte bereits frühzeitig für eine klare Tendenz im Abstiegskampf. Auch nach der Schlussphase, die weitestgehend ohne klare Torchancen ablief, blieb das 1:1 bestehen.

Somit schafft der VfB aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der 3. Liga, überholt sogar noch Waldhof Mannheim und beendet die Saison auf dem 15. Tabellenplatz.

Die Tore:

4. Minute: Nach einem Ballverlust der Essener kontert der VfB über Ulrich und Diehl. Der Ball schien dann bereits verloren, doch Justin Diehl setzte stark nach, dribbelte sich an zwei Gegenspielern vorbei und schloss kompromisslos in die lange Ecke ab.

18. Minute: Nach einer Essener Ecke kann der VfB den Ball nicht klären, sodass der Ball vor die Füße von Torben Mösel fällt. Der Essener trifft aus acht Metern per Direktabnahme in die rechte Ecke.

Die Trainerstimme:

„Ich bin sehr stolz über den Weg, den wir gegangen sind, der nicht schwerer hätte sein können, vor allem, wenn man sich den personellen Neustart im vergangenen Sommer anschaut. Die Saison war sehr herausfordernd. Dass wir in den letzten drei Spielen der Drucksituation standgehalten haben und auch heute die bessere Mannschaft waren, zeigt die Qualität der Jungs. Ich hoffe, wir werden noch viel Freude an den Jungs haben“, sagte Trainer Markus Fiedler nach der Partie.

So geht es weiter:

Nun geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Die kommende Saison in der 3. Liga beginnt am ersten August-Wochenende.