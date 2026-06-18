VfB Stuttgart II holt jungen Torjäger aus den Niederlanden

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der niederländische Stürmer wechselt vom RKC Waalwijk zum Club aus Cannstatt. Er erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Aus den Niederlanden nach Cannstatt. Mit Tim van der Leij hat der VfB einen weiteren Neuzugang für die bevorstehende Saison 2026/2027 verpflichtet. Der 1,93 Meter große Stürmer lief zuletzt für RKC Waalwijk in der zweiten niederländischen Spielklasse auf – dort gelangen ihm in der abgelaufenen Serie insgesamt 13 Tore in 33 Partien. Beim VfB erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der Niederländer wird zunächst am Mittwoch, 24. Juni 2026, mit der U21 des VfB die Saisonvorbereitung aufnehmen und soll sich schrittweise auf das nächsthöhere Level entwickeln.

Ein spannendes Profil

Tim van der Leij, der seinen Medizincheck bereits erfolgreich absolviert hat, sagt: „Für mich ist es ein großartiger Schritt und eine große Chance. Ich freue mich sehr, zukünftig für den VfB spielen zu können. Ich habe einige Matches des Teams gesehen und natürlich mitbekommen, welche Entwicklungsschritte junge Spieler zuletzt in Stuttgart vollziehen konnten. Auch ich möchte mich Schritt für Schritt weiterentwickeln und bin voller Vorfreude, bald all meine Teamkollegen kennenzulernen sowie mit dem Club erfolgreich zu sein.“ Christian Gentner, Sportdirektor beim VfB, sagt: „Tim ist ein sehr talentierter Stürmer mit einem spannenden Profil. Er hat in der vergangenen Saison in Waalwijk gute Leistungen gezeigt und mit vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht. Wir werden Tim dabei unterstützen, beim VfB die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

In der ersten Profisaison insgesamt 17 Tore erzielt Tim van der Leij wurde am 6. März 2006 im niederländischen Den Bosch geboren. In seiner Juniorenzeit lief er unter anderem für den Nachwuchs von PSV Eindhoven und Vitesse Arnheim auf. Im Sommer 2025 folgte der Schritt in die zweithöchste niederländische Spielklasse, indem er zum RKC Waalwijk wechselte – in der Liga erzielte er 13 Tore, im Pokal traf er viermal. Am Saisonende erreichten seine Teamkollegen und er den sechsten Tabellenplatz und qualifizierten sich für die „Playoffs“, verpassten jedoch den Aufstieg in die „Eredivisie“, die höchste Liga in der Niederlande. Dritter Neuzugang des VfB Tim van der Leij ist der dritte Neuzugang des VfB in der laufenden Transferperiode. Zuvor hatte der Club aus Cannstatt sowohl Mittelfeldspieler Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim als auch Torhüter Marius Funk von Energie Cottbus verpflichtet.