VfB Stuttgart II: "Herausfordernde Situation für uns"

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Zum ersten Heimspiel der Saison in der 3. Liga empfängt die U21 des VfB Stuttgart am Sonntag den FC Viktoria Köln. Der Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach erfolgt um 19.30 Uhr ( Tickets im VfB-Onlineshop und an der Tageskasse). Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit einem 3:2-Auswärtserfolg beim TSV Havelse will die Mannschaft von Trainer Nico Willig am Sonntagabend nachlegen.

Der Auftakt der Viktoria ging daneben, denn nach 90 Minuten stand ein 2:5 gegen den SSV Jahn Regensburg im heimischen Stadion Höhenberg. Das Spiel war aber ein ganz anderes als es das Ergebnis widerspiegelt, und so sagt Nico Willig: „Es war ein verrücktes Spiel. Köln war auch von den Daten das bessere Team. Sie spielen einen sehr guten Fußball und haben auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich erwarte eine Trotzreaktion von ihnen, so wird es eine sehr herausfordernde Situation für uns.“

Wie schon am vergangenen Wochenende, so wird sich auch dieses Mal der 20-köpfige Kader kurzfristig entscheiden. „Aufgrund des Testspiels unserer Lizenzspielermannschaft am Samstag, bei dem einige unserer Spieler mitwirken werden, weiß ich tatsächlich erst am Sonntagmorgen, wer mir gegen die Viktoria zur Verfügung stehen wird“, sagt der U21-Coach. Definitiv verzichten muss er auf ein Trio, denn Michael Glück (Reha nach Sprunggelenksoperation), Tim Köhler (Aufbautraining) und Eliot Bujupi (Reha nach Kreuzbandriss) sind weiterhin noch nicht im Mannschaftstraining.

Achte Saison in der 3. Liga

Seit der Saison 2019/2020 spielt die Viktoria aus Köln in der 3. Liga. In der vergangenen Saison stand am Ende der elfte Tabellenplatz. Es war die Premierensaison von Marian Wilhelm als Cheftrainer, zuvor war der 37-Jährige als Co-Trainer tätig. Bereits mit 22 Jahren begann er seine Trainerkarriere im Jugendbereich der Viktoria. In den Spielzeiten zuvor mussten die Höhenberger immer wieder namhafte Abgänge kompensieren und standen regelmäßig vor einem großen Umbruch. In dieser Sommerpause war dies nicht der Fall, denn mit dem ehemaligen VfB-Spieler Leonhard Münst (Osnabrück) und Simon Handle (Halle) mussten lediglich zwei Leistungsträger ersetzt werden. Hinzu kamen mehrere vielversprechende Talente und mit Pascal Fallmann (Aue) und Kilian Jakob (1860 München) zwei drittligaerfahrene Außenverteidiger.