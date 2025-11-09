VfB Stuttgart II: "Hätten einen Punkt verdient gehabt"

Vor 2000 Zuschauern in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach feierten zwei VfB-Talente ihr Startelf-Debüt in der 3. Liga: Julian Lüers und U19-Kapitän Yanik Spalt.

Den besseren Start in die Partie erwischte der VfB. Nach einer scharfen Hereingabe von Noah Darvich köpfte Mo Sankoh aus kurzer Distanz über das Tor und vergab somit die erste gute Chance des Spiels (6.). Zwei Minuten später dribbelte sich Noah Darvich in den Strafraum, konnte den Ball aber aus spitzem Winkel nicht im Tor unterbringen. In Minute 19 wurde dann der TSV erstmals gefährlich, als Emmanuel Elekwa ebenfalls aus spitzem Winkel das Außennetz traf.

Zwei Minuten später gingen die Gäste dann durch Lars Gindorf in Führung (21.) und schlugen in Minute 24 gleich ein zweites Mal durch Mika Schröers zu. Die Jungs aus Cannstatt mussten sich kurz schütteln, antworteten aber prompt mit dem Anschlusstreffer durch Nicolas Sessa in der 27. Minute. Bis zur Pause hatte der VfB weiterhin mehr Spielanteile, kam aber zu keiner klaren Chance mehr, sodass es mit dem 1:2 in die Kabinen ging.

Hälfte zwei begann aus VfB Sicht schwungvoll. Immer wieder wurden die Jungs aus Cannstatt nach Standardsituationen oder Hereingaben von außen gefährlich, klare Abschlüsse gab es bis auf einen Fernschuss von Yanik Spalt (62.) aber lange Zeit nicht. In der Schlussphase wurden die Angriffe des VfB konkreter. Erst scheiterte der eingewechselte Abdenego Nankishi an TSV-Keeper Olschowsky (77.), dann setzte Nicolas Sessa den Ball aus guter Position drüber (80.).

Aachen verteidigte bis zum Ende konsequent und entschied in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 1:3 die Partie. So setzten sich effiziente Gäste (sechs Torschüsse) gegen eine spielerisch überlegene (18 Torschüsse), aber nicht immer zwingend gefährliche U21 mit 3:1 durch.

Die Tore:

21. Minute: Nach einem Zweikampf zwischen Noah Darvich und Mika Schröers zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Lars Gindorf versenkt den Elfmeter in die rechte Ecke.

24. Minute: Mika Schröers ist frei durch und schiebt den Ball an VfB-Keeper Florian Hellstern vorbei ins Tor.

27. Minute: Aachen bringt den Ball nicht aus dem Strafraum raus. Die Kugel kommt zu Nicolas Sessa, der aus elf Metern per Volleyabnahme gefühlvoll und mithilfe des Innenpfostens zum 1:2 trifft.

90+5. Minute: In der fünften Minute der Nachspielzeit hat Aachen Raum zum Kontern. Lars Gindorf kommt aus 18 Metern zum Abschluss und trifft platziert in die rechte Ecke.

Die Trainerstimme:

„Wir haben ein ordentliches, fast schon gutes Spiel gemacht. In der Entstehung des 0:1 habe ich ein klares Foul an uns gesehen. Wir haben Gas gegeben, Bälle früh erobert, den Gegner beschäftigt und viel Druck ausgeübt. Auch in der zweiten Hälfte waren wir in großen Teilen dran und hätten einen Punkt verdient gehabt. Wenn man aber zweimal schlecht verteidigt und einem Rückstand hinterherläuft, ist es natürlich schwieriger“, resümierte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Länderspielpause an. Danach ist die U21 am 23. November um 16:30 Uhr beim FC Erzgebirge Aue zu Gast.