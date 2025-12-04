VfB Stuttgart II: "Haben richtig Bock auf die Atmosphäre"

Nachdem die U21 am Sonntagabend mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Havelse den 16. Spieltag abschloss, eröffnet sie am Freitagabend den 17. in der 3. Liga. Ab 19 Uhr rollt im Stadion an der Hafenstraße in Essen der Ball. Gastgeber Rot-Weiß Essen steht mit 29 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und gewann sein vergangenes Spiel beim 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat erzielte bislang in jedem Saisonspiel mindestens einen Treffer. Kaito Mizuta ist mit fünf Toren und fünf Assists offensivstärkster Akteur von RWE.

„RWE steht zu Recht in der Spitzengruppe. Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen und können mit der Unterstützung ihrer Fans eine enorme Wucht entwickeln. Da heißt es für uns dagegenhalten, kühlen Kopf bewahren und unsere fußballerischen Stärken ausspielen“, sagt Trainer Nico Willig und fügt hinzu: „Wir reisen am Freitagmorgen an, haben richtig Bock auf die Atmosphäre und das Spiel und wollen einen großen Fight abliefern.“ Welche 20 Spieler am Freitagmorgen in den ICE nach Essen steigen werden, ist noch nicht sicher. Für Thomas Kastanaras und Tino Kaufmann, die beide in dieser Woche nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind, kommt das Spiel noch zu früh.

