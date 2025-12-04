VfB Stuttgart II: "Haben richtig Bock auf die Atmosphäre"

Die U21 des VfB Stuttgart eröffnet am morgigen Freitagabend bei Rot-Weiss Essen den Spieltag in der 3. Liga, während die U19 am Samstag bei Eintracht Frankfurt zu Gast ist. Für die U17 und U16 stehen Freundschaftsspiele an.
Nachdem die U21 am Sonntagabend mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Havelse den 16. Spieltag abschloss, eröffnet sie am Freitagabend den 17. in der 3. Liga. Ab 19 Uhr rollt im Stadion an der Hafenstraße in Essen der Ball. Gastgeber Rot-Weiß Essen steht mit 29 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und gewann sein vergangenes Spiel beim 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat erzielte bislang in jedem Saisonspiel mindestens einen Treffer. Kaito Mizuta ist mit fünf Toren und fünf Assists offensivstärkster Akteur von RWE.
„RWE steht zu Recht in der Spitzengruppe. Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen und können mit der Unterstützung ihrer Fans eine enorme Wucht entwickeln. Da heißt es für uns dagegenhalten, kühlen Kopf bewahren und unsere fußballerischen Stärken ausspielen“, sagt Trainer Nico Willig und fügt hinzu: „Wir reisen am Freitagmorgen an, haben richtig Bock auf die Atmosphäre und das Spiel und wollen einen großen Fight abliefern.“ Welche 20 Spieler am Freitagmorgen in den ICE nach Essen steigen werden, ist noch nicht sicher. Für Thomas Kastanaras und Tino Kaufmann, die beide in dieser Woche nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind, kommt das Spiel noch zu früh.
---
Der U19 ist der erste Platz in der Vorrundengruppe D vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Dies bedeutet, dass der VfB in Liga A der Hauptrunde voraussichtlich nur mit einem weiteren Gruppensieger einer der Sechsergruppen zugeteilt wird. Für Trainer Tobias Rathgeb ändert dies allerdings nichts an der Herangehensweise vor dem Gastspiel am Samstag, um 13 Uhr bei Eintracht Frankfurt. „Auch wenn sich an unserer Tabellensituation nichts mehr ändern kann, so nehmen wir das Spiel sehr ernst, zumal wir mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal noch ein wichtiges Spiel vor der Brust haben.“ Am Sonntag, 14. Dezember, spielt die U19 bei Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren.
---
Die Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga ist bei der U17 bereits abgeschlossen. Bis zur Winterpause bestreitet das Team von Trainer Daniel Jungwirth noch zwei Testspiele. Am Samstag ist um 11 Uhr der FC Augsburg zu Gast am VfB-Clubzentrum.