VfB Stuttgart II gewinnt erneut nicht Regionalligist wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf landete der FC-Astoria Walldorf. Der von Matthias Born trainierte FCA setzte sich gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0) durch. Die Fans im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark mussten dabei aber lange Zeit auf einen Treffer warten. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Marcel Carl (90.+1), als er bei einem Foulelfmeter die Nerven behielt und den Ball zum dritten Saisonsieg versenkte. Für den VfB war es die dritte Niederlage in Folge. Seit fünf Begegnungen warten die vom früheren Nationalspieler Frank Fahrenhorst trainierten Stuttgarter auf einen Dreier.

