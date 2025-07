VfB Stuttgart II: "Für unsere Mannschaft ist das ein großes Spiel"

Nach einem Jahr Abstinenz in der Regionalliga West ist der MSV Duisburg wieder zurück in der 3. Liga. Mit elf Punkten Vorsprung feierte die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg. Das Prunkstück der Zebras war die Defensive, lediglich 22 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Der Kader des Meidericher Spielvereins ist nahezu unverändert, zumindest hat kein Stammspieler den ehemaligen Bundesligisten verlassen.

Es ist auch wenig verwunderlich, dass das Hauptaugenmerk bei den Neuzugängen auf der Offensive lag. Mit Christian Viet (Jahn Regensburg), Conaor Noß (Blau-Weiß Linz), Dennis Borkowski und Tim Heike (beide FC Ingolstadt) kamen Spieler hinzu, die ihre Stärken nicht nur in der Offensive haben, sondern auch die 3. Liga bzw. 2. Bundesliga kennen. Dies trifft auch auf Rasim Bulic (Jahn Regensburg), Niklas Jessen (Borussia Dortmund II) und Ben Schlicke (SpVgg Unterhaching) zu, die in der Defensive beheimatet sind.

20.000 Fans erwartet

Die Euphorie um den MSV ist in Duisburg ungebrochen. Im Durchschnitt strömten vergangene Saison fast 17.000 Zuschauer in die Schauinsland-Reisen-Arena – so viele wie seit der Saison 2015/2016 nicht mehr. Geschäftsführer Michael Preetz sagte vor dem Auftaktspiel am Samstag, zu dem 20.000 Zuschauer in die Arena strömen werden: „Der MSV kommt gestärkt zurück. Zum ersten Mal ist es in Duisburg so, dass sich die Menschen auf die 3. Liga freuen."

Auch U21-Trainer Nico Willig freut sich auf den Auftakt: „Wir treffen auf eine gewachsene Mannschaft, die als Aufsteiger mit jeder Menge Euphorie agieren wird. Für unsere Mannschaft ist das gleich ein großes Spiel und auch ein Sprung ins kalte Wasser. So lernt man dann zu schwimmen.“