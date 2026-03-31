VfB Stuttgart II: Führungsspieler verlängert

Nachdem er von Juli 2012 bis August 2018 von der U15 bis zur U21 im Brustring-Trikot spielte, kehrte Alexander Groiß im Sommer 2023 zum VfB zurück. Am vergangenen Spieltag stand der gebürtige Aalener zum 49. Mal für den VfB in der 3. Liga auf dem Platz. Insgesamt bestritt der 27-Jährige 112 Spiele in der 3. Liga für die SpVgg Bayreuth, den 1. FC Saarbrücken und den Karlsruher SC. Darüber hinaus verfügt der Defensivspieler über die Erfahrung von 22 Spielen in der 2. Bundesliga.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Führen kann man auf unterschiedliche Art und Weise. Alex hat seine besondere Art, den vielen Talenten in der U21 Orientierung zu geben. Als Teil der Aufstiegsmannschaft, ist er nun im zweiten Jahr in der 3. Liga dabei und mit seinen Allrounder-Qualitäten eine wichtige Stütze in unserem Defensivverbund. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Spielzeit auf Alex bauen können.“