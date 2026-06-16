VfB Stuttgart II: Florian Hellstern wechselt auf Leihbasis

Nachdem der 18-Jährige in der abgelaufenen Saison insgesamt 26-mal für die U21 in der 3. Liga im Tor stand und Mitte Mai 2026 mit der U19 den Gewinn des DFB-Pokals der Junioren feierte, wird das VfB-Eigengewächs in der kommenden Saison für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga zwischen den Pfosten stehen. Bevor Florian Hellstern, der seit der U11 im Trikot mit dem roten Brustring aufläuft, beim Kleeblatt in die Saisonvorbereitung einsteigt, ist er mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Wales im Einsatz.

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB, sagt: „Florian hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Nach den vielversprechenden Auftritten mit der U19 in der Youth League und in der DFB-Nachwuchsliga hat er in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga bei unserer U21 gezeigt, dass er ein außergewöhnlich veranlagter Torhüter ist. Die Leihe in die 2. Bundesliga zu Greuther Fürth bietet ihm nun perfekte Rahmenbedingungen, um in einem ambitionierten Umfeld die nächsten Karriereschritte zu gehen. Wir wünschen Florian und der Spielvereinigung Greuther Fürth eine erfolgreiche Saison und werden Florians Leistungen aufmerksam verfolgen.“