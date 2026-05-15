VfB Stuttgart II: "Es wird sicherlich noch einmal ein schöner Rahmen"

Für beide Mannschaften steht am Samstag nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Die Gäste aus Osnabrück krönten sich bereits zum Meister und damit zum Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Mit 77 Punkten nach 37 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Timo Schultz an der Tabellenspitze und kehrt nach zwei Jahren wieder in die 2. Bundesliga zurück. 23 Siege und lediglich sechs Niederlagen bedeuten ebenfalls Bestwert. Vor allem auswärts überzeugte der VfL, holte zwölf Siege sowie drei Remis und musste sich lediglich dreimal geschlagen geben. Mit 31 Gegentoren stellen die Lila-Weißen zudem die beste Defensive der Liga. Mit 13 Toren und neun Vorlagen ist Robin Meißner Top-Scorer.

Viele Ausfälle

Im Hinspiel zeigte der VfB eine bärenstarke Leistung und drehte einen 0:1-Rückstand im Stadion an der Bremer Brücke in einen 2:1-Auswärtssieg. Solch eine Leistung muss die junge VfB-Elf am Samstag ebenfalls abrufen, um einen oder gar drei Punkte zu holen. Allerdings muss Trainer Nico Willig auf einige Spieler verzichten. Mirza Catovic und Tim Köhler fehlen nach ihrer zehnten bzw. fünften gelben Karte gesperrt.

Max Herwerth ist nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Spiel in Rostock ebenfalls wie Yanik Spalt und Julian Lüers, die sich jeweils eine Sprunggelenksverletzung zuzogen, keine Option. Weiterhin fehlen Alex Groiß (Adduktorenverletzung), Dominik Nothnagel (Sprunggelenksverletzung) und Lauri Penna (Probleme am Hüftbeuger).

Nico Willig sagt vor dem Saisonfinale: „Sowohl der VfL Osnabrück als auch wir haben unsere Saisonziele frühzeitig erreicht. Es wird sicherlich noch einmal ein schöner Rahmen werden, zumal es für den einen oder anderen Spieler das letzte Spiel im VfB-Trikot sein wird. Daher hoffe ich, dass wir noch einmal eine gute Leistung zeigen werden. “