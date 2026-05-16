VfB Stuttgart II: "Es war wild. Und auf jeden Fall spannend"

Mit dem letzten Aufgebot musste die U21 das finale Spiel der Saison in der 3. Liga gegen den bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden VfL Osnabrück bestreiten. Denn mit Dominik Nothnagel (Sprunggelenksverletzung), Alexander Groiß (Adduktoren), Max Herweth (Gehirnerschütterung) sowie Tim Köhler und Mirza Catovic (beide Gelbsperre) fehlten gleich mehrere Stammkräfte, weshalb vor allem in der Defensive improvisiert werden musste. Jerik von der Felsen kehrte für Flo Hellstern zurück ins Tor. Dazu starteten Mykola Petrovskyi, der zu seinem Debüt in der 3. Liga kam, Nuha Jatta, Jordan Majchrzak und Mohamed Sankoh im Vergleich zur Partie in Rostock für Köhler, Herwerth, Catovic und Mansour Ouro-Tagba.

Das Spiel plätscherte sehr lange vor sich hin und klare Chancen blieben hüben wie drüben aus. Die neu zusammengestellte Dreierkette des VfB mit Abwehrchef Samu Di Benedetto hielt den Laden lange dicht und machte einen guten Job. Die Gäste gingen indes auch nicht mehr an ihre Grenzen und so entwickelte sich eine zwar unterhaltsame, aber an Höhepunkten arme Partie. Erst in der 31. Minute wurde es wirklich gefährlich und prompt stand es 0:1. Patrick Kammerbauer flankte aus dem linken Halbfeld und fand den Kopf von Bjarke Jacobsen. Der Däne ließ Jerik von der Felsen keine Abwehrchance.

In Minute 38 schlug es dann zum zweiten Mal im VfB-Gehäuse ein. Abermals flanke Kammerbauer von halblinks und am langen Pfosten verwertete Fridolin Wagner per Direktabnahme ins linke obere Eck zum 0:2. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam die U21 dann noch zu ihrer besten Chance. Justin Diehl zwang VfL-Keeper Niklas Sauter zu einer Fußabwehr und den Nachschuss von Noah Darvich konnte die Gäste-Defensive blocken.

Mit zwei frischen Kräften ging es dann für das Team von Nico Willig nach der Pause weiter. Abdenego Nankishi und Mansour Ouro-Tagba ersetzten Jordan Majchrzak und Mohamed Sankoh. Doch es war einmal mehr der VfL, der sich im Abschluss eiskalt zeigte. Robin Meißner hatte in halblinker Position zu viel Platz, machte einen kurzen Haken und traf mit einem satten Schuss zum 0:3. Die U21 hielt trotzdem weiter dagegen und kam nach einer knappen Stunde zum Anschluss. Nankishi bediente im Strafraum seinen Kollegen Justin Diehl, der aus kurzer Distanz ins rechte untere Eck zum 1:3 einschob.

Das Glück an diesem Nachmittag war aber auch danach eher auf Seiten der Osnabrücker. Denn ein Foul an Noah Darvich wurde schlicht übersehen und der VfL konnte zum Konter ansetzen. Am Ende stellte ein noch abgefälschter Schuss von Lars Kehl Mitte des zweiten Durchgangs dann den alten Abstand wieder her und es hieß 1:4. Doch die Antwort der U21 ließ nicht lange auf sich warten. Samuele di Benedetto bediente Mansour Ouro-Tagba, der sich auch von drei Osnabrückern nicht stoppen ließ und satt ins linke untere Eck zum 2:4 traf.

Positiv aus VfB-Sicht war indes nicht nur, dass vor 2300 Zuschauern mit Matthaios Tsigkas ein weiterer U19-Akteur sein Debüt in der 3. Liga feierte, sondern auch der Umstand, dass Nico Sessa per Freistoß zum 3:4 verkürzen konnte, auch weil VfL-Keeper Sauter seinen Teil dazu beitrug. Und um ein Haar hätte man dem Meister noch in die Suppe gespuckt, doch Ouro-Tagba verzog in halblinker Position knapp und verpasste den durchaus möglichen Ausgleich.

Die Tore:

32. Minute: Eine Flanke aus dem linken Halbfeld von Patrick Kammerbauer landete auf dem Kopf von Bjarke Jacobsen. Der Däne ließ Jerik van der Felsen keine Chance und traf zum 0:1.

38. Minute: Kammerbauer legte auch das zweite Tor der Gäste auf. Seine Flanke an den langen Pfosten verwertete Fridolin Wagner per Volleyschuss ins linke obere Toreck. VfB-Keeper van der Felsen war wieder machtlos.

48. Minute: Auf Vorarbeit des ehemaligen VfB-Spielers David Kopacz traf Robin Meißner kurz nach Wiederbeginn aus halblinker Position mit einem satten Distanzschuss zum 0:3.

57. Minute: Abdenego Nankishi behauptete sich gut im Zweikampf, drang in den Strafraum ein und bediente den mitgelaufenen Justin Diehl, der nur noch ins rechte Eck einschieben musste.

63. Minute: Ein Foul an Noah Darvich blieb ungeahndet und Osnabrück konnte so kontern. Letztlich kam Lars Kehl auf Vorlage von Kammerbauer zum Abschluss und ließ van der Felsen mit einem abgefälschten Schuss keine Chance.

67. Minute: Auf Zuspiel von Samuele di Benedetto traf Mansour Ouro-Tagba mit einem satten Schuss aus der Distanz zum 2:4. Der Angreifer drehte gegen drei Mann auf und versenkte die Kugel links unten.

78. Minute: Nico Sessa schlenzte einen Freistoß vom rechten Strafraumeck aufs Osnabrücker Tor und unter Mithilfe von VfL-Keeper Sauter sauste die Kugel ins linke untere Toreck.

Die Trainerstimme:

„Es war wild. Und auf jeden Fall spannend. Wir haben es bis zur letzten Minute versucht und haben bis zur letzten Aktion alles gegeben und reingeworfen. Es lief ein bisschen unglücklich, dass die beiden Flanken in der ersten Hälfte beide zur Toren führten. Dass wir nicht die Kopfballstärksten hinten waren, hat man schon an der Aufstellung gesehen. Trotzdem sind wir auch nach dem 0:3 wieder zurückgekommen. Manches war für uns heute auch etwas unglücklich in den Schiedsrichter-Entscheidungen. Aber wir können mit einem guten Gefühl raus und in die Sommerpause gehen“, sagte Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Die neue Saison der 3. Liga startet am Wochenende des 07./08./09. August. Gegen wen die U21 ihr Auftaktspiel bestreiten wird, steht derzeit noch nicht fest.