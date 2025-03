VfB Stuttgart II: "Es war ein Sieg des Willens"

Im Vergleich zum Auswärtsspiel in Bielefeld am vergangenen Sonntag musste U21-Trainer Markus Fiedler auf drei von fünf Spielern der Defensivkette verzichten. Anrie Chase fehlte verletzt, Jannik Hofmann erkrankt und Kapitän Dominik Nothnagel gesperrt. Ihn vertrat Alex Groiß mit der Kapitänsbinde.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen die Zweitvertretung von Hannover 96, die durch Sulejmani in Minute zwei den ersten Abschluss verzeichnet hatten, kam der VfB ab etwa zehn Minuten besser in die Partie. Prompt gingen die Jungs aus Cannstatt in Führung: Thomas Kastanaras erzielte in Minute 13 das 1:0 (siehe: Die Tore). In der Folge hatte der VfB zwar mehr Spielanteile, klare Torchancen resultierten daraus allerdings nicht. Stattdessen kam Hannover nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich, als Eric Uhlmann per Kopf zum 1:1 traf. Bis zur Pause lag das Groß der Spielanteile eher bei den Niedersachsen, VfB Keeper Dennis Seimen musste allerdings nicht aktiv eingreifen. Daher ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war der VfB die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, zunächst hatte aber 96 die besseren Chancen, als erst ein Kopfball von Sulejmani knapp am Tor vorbeiging (60.) und dann Dennis Seimen im Eins-gegen-Eins gegen Kalem als Sieger hervorging (69.). Drei Minuten später hatte der eingewechselte Mo Sankoh die Chance auf die VfB Führung, scheiterte aber an 96-Keeper Wechsel.

Wenig später parierte Wechsel auch den Schuss von Laurin Ulrich, der drei Minuten später mit der gelb-roten Karte das Feld verlassen musste. Der VfB war also in Unterzahl, spielte aber weiterhin nach vorne und wurde belohnt: Nach Foul an Mo Sankoh trat der Gefoulte selbst an und verwandelte den Elfmeter. In der Schlussphase ließ der VfB dann keine weitere klare Chance mehr zu, sodass am Ende ein hart erkämpfter dritter Heimsieg in Serie stand.

Die Tore:

13. Minute: Der VfB spielt mustergültig von hinten nach vorne. Über Luca Mack kommt der Ball zu Nicolas Sessa, der im Mittelfeld viel Platz hat und Thomas Kastanaras in die Tiefe schickt. Der Angreifer trifft aus halbrechter Position etwa neun Meter vor dem Tor zum 1:0.

34. Minute: Eine Ecke von rechts köpft Eric Uhlmann am langen Pfosten in die rechte Ecke, Torhüter Dennis Seimen ist machtlos.

85. Minute: Der Ball kommt per Lupfer in den Strafraum, wo Mo Sankoh von Jeremie Niklaus zu Fall gebracht wird. Der Gefoulte schießt den fälligen Elfmeter selbst und trifft zum 2:1.

Die Trainerstimme:

„Es war ein Sieg des Willens. Vor allem das Spiel dann noch in Unterzahl zu gewinnen, ist der Wahnsinn. Wir haben ein kompliziertes Spiel gesehen, in dem auf beiden Seiten die Angst zu verlieren zu vielen Fehlern geführt hat. Wir haben wenige Angriffe zielgerichtet ausgespielt und es nach der Führung verpasst, auf 2:0 zu stellen. Aus dem Nichts fällt dann der Ausgleich nach einem Standard. Wir haben großen Willen gezeigt und eine Schrecksekunde überstanden. Am Ende haben wir den Sieg mit großer Leidenschaft über die Ziellinie gebracht. Es war heute immens wichtig, dreifach zu punkten“, sagte Trainer Markus Fiedler.

Das nächste Spiel:

Nun steht eine Englische Woche an. Am Dienstag um 19 Uhr ist der VfL Osnabrück zu Gast in Aspach, am kommenden Freitag geht es ebenfalls um 19 Uhr beim 1. FC Saarbrücken weiter.