VfB Stuttgart II: "Es war ein sehr reifer und stabiler Auftritt"

Zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei trat die U21 des VfB Stuttgart zu einem Testspiel gegen Universitatea Craiova an. Nach 120 Minuten gewann das Team von Trainer Nico Willig gegen den Tabellenführer der rumänischen Liga und UEFA Conference League-Teilnehmer mit 3:2.
Mansour Ouro-Tagba (53.) und Deli Hajdini (72.) schossen die U21 mit 2:0 in Führung. Doch zwei Nachlässigkeiten in der Abwehr bestrafte Craiova mit dem 2:2 (75 und 78.). Den Siegtreffer steuerte Thomas Kastanaras in der 89. Minute bei.
Trainerstimme:
„Wir haben uns im Laufe des Spiels sehr gut ins Spiel gebracht und waren nach 60 Minuten auch verdient in Führung, da wir Defensiv und Offensiv das bessere Team waren. Im zweiten Teil des Spiels war es dann etwas ausgeglichener und beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, sodass auch ein Unentschieden ok gewesen wäre. Es war ein sehr reifer und stabiler Auftritt von uns gegen eine Mannschaft, die durch die Teilnahme an der Conference League über internationale Erfahrung verfügt. Nach einem anstrengenden Trainingslager war das eine gute Leistung von uns.“
Personalsituation:
Torhüter Florian Hellstern war aufgrund einer Beckenprellung zum Zuschauen verurteilt. Mit Thomas Kastanaras, Nuha Jatta und Tino Kaufmann kamen drei Spieler nach ihren monatelangen verletzungsbedingten Ausfällen zu ihrem Comeback.
Rückrundenauftakt:
Am Sonntag, 18. Januar, geht es für die U21 in der 3. Liga wieder um Punkte. Um 13:30 Uhr ist der Tabellendritte MSV Duisburg zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach.
Ab der 60. Minute:
Von der Felsen (100. Dittrich) – Olivier, Groiß, Herwerth, Fritschi – Hajdini, Lüers (80. Kastanaras), Korkut, Jatta (80. Kaufmann), Sessa, Sankoh