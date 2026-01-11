VfB Stuttgart II: "Es war ein sehr reifer und stabiler Auftritt"

Trainerstimme:

„Wir haben uns im Laufe des Spiels sehr gut ins Spiel gebracht und waren nach 60 Minuten auch verdient in Führung, da wir Defensiv und Offensiv das bessere Team waren. Im zweiten Teil des Spiels war es dann etwas ausgeglichener und beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, sodass auch ein Unentschieden ok gewesen wäre. Es war ein sehr reifer und stabiler Auftritt von uns gegen eine Mannschaft, die durch die Teilnahme an der Conference League über internationale Erfahrung verfügt. Nach einem anstrengenden Trainingslager war das eine gute Leistung von uns.“



Personalsituation:

Torhüter Florian Hellstern war aufgrund einer Beckenprellung zum Zuschauen verurteilt. Mit Thomas Kastanaras, Nuha Jatta und Tino Kaufmann kamen drei Spieler nach ihren monatelangen verletzungsbedingten Ausfällen zu ihrem Comeback.



Rückrundenauftakt:

Am Sonntag, 18. Januar, geht es für die U21 in der 3. Liga wieder um Punkte. Um 13:30 Uhr ist der Tabellendritte MSV Duisburg zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach.



